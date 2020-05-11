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сегодня, 09:20 3

В ДВОКУ состоялся крупнейший за последние годы выпуск офицеров (фото)

В ДВОКУ состоялся крупнейший за последние годы выпуск офицеров (фото)
Фото: Пресс-служба Восточного военного округа

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К. Рокоссовского состоялся 109 выпуск офицеров. Поздравить лейтенантов с присвоением первого офицерского звания в Благовещенск прибыл командующий войсками Восточного военного округа Геннадий Жидко.

Впервые выпуск состоялся в День Победы. Перед церемонией вручения дипломов под звуки холостых выстрелов состоялось возложение венка к памятнику Маршала Советского Союза Рокоссовского.

Генерал-лейтенант Геннадий Жидко поздравил лейтенантов и коллектив училища.

«Дальневосточное ВОКУ всегда славилось традициями, высоким качеством подготовки офицеров – напутствовал командующий войсками округа. –Среди вас 65 выпускников мы ждем в соединениях и частях Восточного военного округа. Теперь ваши знания и профессиональные навыки нужно будет применить при воспитании подчиненных, на страже дальневосточных рубежей нашей Родины. Я желаю вам мужества, воли и воинской доблести достойной наших дедов и прадедов воевавших в годы Великой Отечественной войны».

Стены училища покинуло более 220 будущих командиров мотострелковых взводов, горных и арктических подразделений, а также офицеры морской пехоты. Специалистов для горных подразделений и службы в условиях Заполярья готовят только в ДВОКУ. Это крупнейший выпуск за последние годы.

Почти треть из выпускников окончили училище с отличием, а 17 человек завершили обучение с золотой медалью. Имена медалистов навсегда останутся в училище на стене почета.

Кроме того, состоялся выпуск спецфакультета, на котором обучаются военнослужащие иностранных государств.

После торжественной церемонии вручения дипломов состоялось прощание со знаменем училища и прохождение выпускников. Лейтенанты-дальневосточники распределены по всем военным округам, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные #образование

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Удачи в службе!!!

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Да, пусть служба складывается удачно!

  • Врединк@

    Врединк@
    1 час назад

    Молодцы!!! Так держать!!! И никакая корона не помешала!!! Удачи в службе!!!

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