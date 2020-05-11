Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:09 1

Амурское управление МЧС предупредило об усилении ветра

Амурское управление МЧС предупредило об усилении ветра
Фото: yandex.ru

МЧС сообщает об усилении ветра в Приамурье 11 мая. По информации Амурского центра гидрометеорологической службы, местами ожидается усиление северного, северо-западного ветра в порывах до 19 метров в секунду, в Благовещенске до 10 метров в секунду.

Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

Специалисты МЧС России предупреждают, при повышении дневных температур и усилении ветра повышается риск возникновения природных пожаров и палов, в том числе на особо охраняемых природных территориях. В Приамурье действует особый противопожарный режим. Жителям области необходимо быть предельно осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности на территории и вблизи населенных пунктов.

При ухудшении погодных условий возможны аварийные ситуации на объектах ТЭК и ЖКХ, другие нарушения в работе систем жизнеобеспечения.

Главное управление МЧС России рекомендует жителям и гостям Приамурья при усилении ветра по возможности ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Не оставлять детей без присмотра.

Пешеходам не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. При сильном ветре опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Просмотров всего: 550

#МЧС #погода

распечатать


Общество

Дождь и ветер в Приамурье: прогноз погоды на 11 мая

Общество

В Благовещенске 10 мая ожидается дождь и сильный ветер
Общество

В День Победы в Приамурье местами ожидаются кратковременные дожди и грозы
Общество

Местами кратковременный дождь: прогноз погоды в Приамурье на 8 мая
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    7 минут назад

    Хорошо налажено информирование населения при помощи СМС сообщений (за 1.5 месяца с начала самоизоляции получил 107 СМС,- это что-то стоит? Или некуда деньги направить, лучше бы маски отправляли...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь