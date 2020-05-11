Амурское управление МЧС предупредило об усилении ветра

МЧС сообщает об усилении ветра в Приамурье 11 мая. По информации Амурского центра гидрометеорологической службы, местами ожидается усиление северного, северо-западного ветра в порывах до 19 метров в секунду, в Благовещенске до 10 метров в секунду.

Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

Специалисты МЧС России предупреждают, при повышении дневных температур и усилении ветра повышается риск возникновения природных пожаров и палов, в том числе на особо охраняемых природных территориях. В Приамурье действует особый противопожарный режим. Жителям области необходимо быть предельно осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности на территории и вблизи населенных пунктов.

При ухудшении погодных условий возможны аварийные ситуации на объектах ТЭК и ЖКХ, другие нарушения в работе систем жизнеобеспечения.

Главное управление МЧС России рекомендует жителям и гостям Приамурья при усилении ветра по возможности ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Не оставлять детей без присмотра.

Пешеходам не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. При сильном ветре опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.