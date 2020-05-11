Почти 40 % заболевших COVID-19 в Приамурье – люди в возрасте 30-49 лет

В Амурской области 24 человека выписаны из стационара с выздоровлением. 116 заболевших продолжают получать необходимое лечение.



По результатам проведённых эпидемиологических расследований установлено, что в 51% случаев заражение произошло в семье и близком окружении, в 49% - за пределами Амурской области и в пути следования преимущественно железнодорожным транспортом.

По данным на 10 мая в Приамурье было зарегистрировано 5 новых случаев. С нарастающим итогом в Амурской области таким образом, выявлено 140 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, 24 из которых завершились выздоровлением, 116 – продолжают получать необходимое лечение. Заболевшие – жители г. Благовещенска (48 человек), Благовещенского района (2 человека) г. Белогорска (23 человека), г. Тынды (26 человек), г. Зеи (3 человека), Магдагачинского района (4 человека), г. Свободного (4 человека), г. Шимановск (12 человек) пгт. Прогресс (2 человека), Завитинского района (1 человек), Ивановского района (2 человека), Бурейского района (1 человек), Серышевского района (12 человек).

Общее количество контактных лиц с заболевшими - 657 человек, проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

На новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) проведено 20 492 исследований, в том числе за последние сутки – 851.

На изоляции по месту жительства находится 601 человек, в изоляторах – 56, в обсерваторе - 12.

По последним данным на 10 мая на стопкоронавирус.рф, в России за сутки прирост составил 11 012 случаев. За все время было выявлено 209 688 случаев, 34 306 человек выздоровело, 1 915 умерло.