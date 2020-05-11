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11мая
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сегодня, 08:24 5

Почти 40 % заболевших COVID-19 в Приамурье – люди в возрасте 30-49 лет

Почти 40 % заболевших COVID-19 в Приамурье – люди в возрасте 30-49 лет

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 39,3 %. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Амурской области. Для сравнения, средний возраст зараженных коронавирусом в России составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

В Амурской области 24 человека выписаны из стационара с выздоровлением. 116 заболевших продолжают получать необходимое лечение.

По результатам проведённых эпидемиологических расследований установлено, что в 51% случаев заражение произошло в семье и близком окружении, в 49% - за пределами Амурской области и в пути следования преимущественно железнодорожным транспортом.

По данным на 10 мая в Приамурье было зарегистрировано 5 новых случаев. С нарастающим итогом в Амурской области таким образом, выявлено 140 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, 24 из которых завершились выздоровлением, 116 – продолжают получать необходимое лечение. Заболевшие – жители г. Благовещенска (48 человек), Благовещенского района (2 человека) г. Белогорска (23 человека), г. Тынды (26 человек), г. Зеи (3 человека), Магдагачинского района (4 человека), г. Свободного (4 человека), г. Шимановск (12 человек) пгт. Прогресс (2 человека), Завитинского района (1 человек), Ивановского района (2 человека), Бурейского района (1 человек), Серышевского района (12 человек).

Общее количество контактных лиц с заболевшими - 657 человек, проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

На новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) проведено 20 492 исследований, в том числе за последние сутки – 851.

На изоляции по месту жительства находится 601 человек, в изоляторах – 56, в обсерваторе - 12.

По последним данным на 10 мая на стопкоронавирус.рф, в России за сутки прирост составил 11 012 случаев. За все время было выявлено 209 688 случаев, 34 306 человек выздоровело, 1 915 умерло.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    ну так что,продлеваем самообеспечение до конца мая? или губер ждет пока дедушка вперед это прокашляет?

  • Tony Stark

    Tony Stark
    1 час назад

    продлят. и до середины июня продлят. и да, как были масквичи главными паразитами, так и остались главными разносчиками заразы. Там, по-сути, сейчас госпитализируют только очень тяжелых (процентов 10 от всех). Остальных класть некуда, и их отпинывают "лечиться под дистанционным наблюдением врача". Москва - просто разносчик заразы. Ысе у них "под контролем"...

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Tony Stark

    как были масквичи главными паразитами



    Зачем всех под одну гребенку? Простые москвичи по домам сидят, гадают, что день грядущий им готовит. Коль хочется высказаться по проблеме, конкретизируйте, пжлста ))

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    retrogr

    ну так что,продлеваем самообеспечение до конца мая? или губер ждет пока дедушка вперед это прокашляет?



    Вы плохо владеете ситуацией. 8 мая на заседании оперативного штаба, было принято решение "о продлении всех ограничительных мер до 31 мая".

  • Двигаем, ребята, на Урал

    Двигаем, ребята, на Урал
    1 час назад



    ПОЧТИ 40 % ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 В ПРИАМУРЬЕ – ЛЮДИ В ВОЗРАСТЕ 30-49 ЛЕТ



    соответственно 60% заболевших - люби в возрасте от 17 до 30 и от 49 до 90 лет.

    и к чему такая увлекательная математика?

    пусть 20% заболевших - пенсионеры, тогда заголовок можно писать - 80% заболевших - трудоспособное население.

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