Выбор читателей за 10 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 10 мая.

Жители Дальнего Востока могут реже жаловаться на симптомы коронавируса, чем люди, живущие в Сибири или европейской части России. Ученые считают, что субъективные ощущения людей при заболевании зависят от их психотипа, который, в свою очередь, часто соотносится с местом рождения и жительства.

10 мая в Амурской области лабораторно подтверждено 5 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 4 в Благовещенске и 1 в селе Тавричанка Серышевского района. Темп прироста за последние сутки – 3,7 %.

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу Стопкоронавирус.рф.

В 2020 году из-за коронавируса в России было рекордное количество нерабочих дней. Отдыхают россияне с конца марта по 11 мая включительно, будет ли дальше продлен режим самоизоляции, объявит после окончания майских праздников президент. Но в этом году есть и «классические» дополнительные выходные, приуроченные к праздничным датам.