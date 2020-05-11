Гороскоп 11 мая: Тельцам необходимо отдохнуть, а Львам не стоит тратить время на пустые разговоры

Восход Солнца: 04:47

Заход Солнца: 20:04

Солнце в Тельце.

Овен. Постарайтесь в этот день не совершать необдуманных поступков, сначала анализируйте, а потом делайте, иначе последствий не избежать. Советуем сегодня отказаться от роли всезнающего преподавателя и давать советы лишь тем, кто их попросил.

Телец. Атмосфера вокруг Вас может быть достаточно мрачной, но неприятности коснутся людей, с которыми Вам изначально было не по пути. Вы очень устали, звезды советуют: если есть возможность, передохните, сейчас для этого подходящее время. А вскоре ваши восстановленные во время отдыха силы вам могут понадобиться.

Близнецы. Не переживайте, если страсть ушла из отношений, поговорите с партнером и решите вместе, стоит ли двигаться дальше. Звезды прогнозируют неожиданную прибыль, которая расширит возможности.

Рак. Огромную роль будут играть случайности, настройтесь на положительную волну, и Вам поможет сама Вселенная. Ведите себя осторожно, в этот день возрастает риск травматических ситуаций.

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Лев. Астрологи советуют ни секунды не тратить на пустые разговоры и соблюдения правил приличия, только работа и амбициозный настрой сделают вас победителем. Резко активизируются игроки, брачные аферисты и прочие любители приключений.

Дева. Сегодня мысли будет занимать некая деловая встреча, возможно даже неформальная. Постарайтесь воспроизвести лучшее впечатление, Вам это под силу. Вас ожидают удача и позитивные перемены в жизни, достаточно лишь захотеть достигнуть цели.

Весы. Вы всегда очень трепетно относитесь к обустройство своего личного пространства, и можете потратить на это львиную долю свободного времени. Не отступайте от плана работы, который Вы сами или начальство утвердили.

Скорпион. Ваш авантюризм сегодня разгуляется по полной, постарайтесь обуздать свое стремление к риску и хотя бы не делать ничего откровенно вредного и опасного для Вас или окружающих. Астрологи советуют отправиться в небольшое путешествие, дорога поможет Вам разобраться в себе и в отношениях с близкими.

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Стрелец. Обстоятельства сложатся таким образом, что придется немного сбавить обороты в работе, а то и сделать вынужденный перерыв. Победа над своими вредными привычками и слабостями сегодня принесет Стрельцам даже больше пользы, чем триумф среди конкурентов.

Козерог. Не думайте, что Вы столкнулись с непреодолимыми проблемами, выход есть, в скором времени Вы его найдете, просто дождитесь подходящего и благоприятного момента. Старайтесь работу делать своевременно, чтобы освободить выходные для отдыха.

Водолей. Сегодня можно вступать в интеллектуальные споры, убеждать и аргументами заставлять людей перейти на вашу сторону. Даже если окружающие отвечают на ваше добро злом, в этот день очень нежелательно начинать мстить.

Рыбы. День ожидается приятным и спокойным, вечер Вы сможете провести в семейном кругу, останутся хорошие воспоминания. Сегодня осторожно рассказывайте о своих идеях или планах, кто-то может подслушать Вас и в скором времени создать конкуренцию.

Астролог: Вальдемар Небоходцев