Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: Стрельцам необходимо распланировать траты, Рыбы легко урегулируют конфликты

Общий астрологический прогноз на неделю с 11 по 17 мая для всех знаков Зодиака.

Овен. Всю неделю Вас не будет покидать желание сотворить какое-нибудь безумство. Однако высока вероятность, что осуществить задуманное Вам так и не удастся. Стоит помнить, что это даже может привести к неприятным последствиям.

Телец. Тельцам звезды советуют поберечь силы. В вашем списке первостепенных задач могут оказаться дела, на которые не стоит тратить силы и энергетику. Лучше сделать меньше, но лучше – таков девиз этой недели.

Близнецы. На этой неделе Вы, вероятно, получите хорошие результаты в деле, которое ранее не приносило желаемых плодов. Не исключено, что Вы, отчаявшись добиться успеха, пойдете «от противного», сделаете нечто такое, что на первый взгляд совершенно алогично, но зато окажется крайне действенным.

Рак. Сейчас не самый удачный период для того, чтобы отправиться в дальнее путешествие. Тех представителей данного знака, которые предпочтут остаться дома, может посетить Муза. Это благоприятное время для творческой работы на дому.

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Лев. Творческие идеи найдут воплощение в интересных проектах и обустройстве дома. За кратчайший срок Львам удастся многое изменить в вашем семейном гнездышке.

Дева. Девы в первой половине недели устанут от шума и праздничной суеты. Вы почувствуете усиление желания отключить все телефоны, отрезать себя от цивилизации и отдохнуть в спокойствии и уединении.

Весы. Весы в начале недели могут поссориться с партнером. Возможной причиной ссоры может стать излишне независимое поведение партнера, который не будет склонен к выполнению своих обязательств.

Скорпион. То, что Вас вело за собой и вселяло надежду, как Мери Поппинс, улетело к другим терпящим бедствие. И не стоит ждать, когда ветер переменится, и она прилетит обратно, теперь Вы сами в состоянии распорядиться своей судьбой. Нельзя сказать, что у Вас ничего не осталось. А воспоминания? А надежда? А уверенность в себе?

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Стрелец. Стрельцу необходимо распланировать траты таким образом, чтобы денег хватило на все самое необходимое. От крупных приобретений лучше отказаться, а так же не брать кредит в банке.

Козерог. Первая половина недели вполне удачна и стабильна. В среду вероятны новые денежные поступления. Однако фортуна не всегда благосклонна, поэтому желательно в выходные свести затраты к минимуму, так как Вам могут срочно понадобиться деньги на что-то более важное.

Водолей. На этой неделе, инициируя перемены, которые затрагивают не только вас, но и кого-то из вашего окружения, стоит быть осторожнее; помните, что то, что хорошо для Вас, может негативно сказаться на судьбе других людей.

Рыбы. В профессиональной сфере в эти дни будут кипеть нешуточные страсти, но Рыбам волноваться не о чем – вашей вины здесь нет, и все конфликтные ситуации на работе довольно легко урегулировать.

Астролог: Вальдемар Небоходцев