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10мая
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сегодня, 20:50 5

На поддержку малого и среднего бизнеса выделено 81,1 миллиарда рублей

На поддержку малого и среднего бизнеса выделено 81,1 миллиарда рублей
Фото: IStock

Правительство России приняло решение о выделении более 81,1 миллиарда рублей на поддержку малых и средних предприятий из пострадавших от коронавируса отраслей. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 миллиарда рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве. Отмечается, что помочь малому и среднему бизнесу поручил российский президент Владимир Путин.

«Средства финансовой помощи — 12 130 рублей (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника — можно использовать для решения неотложных задач, в том числе для выплаты зарплат», — заявили в правительстве.

При этом условием для получения субсидии будет сохранение предприятием не менее 90 % работников. По данным кабмина, поддержку смогут получить более 970 тысяч организаций, пишет RT.

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#бизнес #российская власть

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Комментарии
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  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    12 130 рублей... Покушать хватит... И расстаться со всеми мечтами...

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    55 минут назад

    Какой у нас выгодный нынче бизнес. Не работают, а деньги получают. Ещё и ноют что мало.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    49 минут назад

    Это вам всем урок на будущее. Не надо было жить одним днём. Денюжки надо беречь и накапливать, приумножать. А не сливать на корпоративы.

  • karlik nos

    karlik nos
    22 минуты назад

    Ваших то денюжек надолго хватит?... Думаю не шибко, что бы вы не заголосили вместе со всеми...

  • Oldlord

    Oldlord
    21 минута назад

    Любопытно, до людей по сколько дойдёт?

    Как до скорачей или ещё меньше?

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