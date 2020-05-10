Амурчан научат устанавливать чум, обрабатывать шкуру и ловить оленя

Амурчан приобщают к эвенкийской культуре. В Благовещенске создают этнографический центр «Бидекит» на средства Фонда Президентских грантов. Этноцентр будет находиться на базе Амурского областного краеведческого музея – для этого выделен отдельный зал на втором этаже.

Сейчас разрабатывается проект «Бидекита» и закупаются для него изделия. Этноцетр будет полностью интерактивным. Он включает в себя настоящий чум, нарты, деревянную фигуру оленя, различные эвенкийские поделки.

В этноцентре любой желающий может в прямом и переносном смысле прикоснуться к культуре коренных малочисленных народов Севера. «Бидекит» даст возможность амурчанам и гостям региона посидеть в чуме, научиться эвенкийскому ремеслу – ловить оленя маутом и посидеть на нартах. В планах инициаторов проекта региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Амурской области» устроить для посетителей этноцентра примерку эвенкийской одежды.

Основа экспозиции предполагается съёмной и мобильной, полностью отражающей кочевую культуру эвенков, а значит, при необходимости может быть частично изменена или перемещена на другие площадки. В «Бидеките» будут организовываться всевозможные мастер-классы: по установке чума, снаряжению оленя, использованию аркана, по бисероплетению, вышивке оленьим ворсом, обработке шкур, танцам и игре на национальных музыкальных инструментах, проходить выставки мастеров народного творчества и детских поделок.

Кроме этого, на базе этноцентра планируется разработка цикла образовательных мероприятий – экскурсий с элементами интерактивной деятельности, лекций для студентов и учащихся; организация дискуссионных площадок.

«Мы подали такой проект на конкурс Фонда Президентских грантов, потому что эвенки – коренные жители Амурской области. Надо их культуре уделять внимание, чтобы жители и гости региона знали их историю, об их укладе жизни в тайге. Этноцентром мы хотим заинтересовать людей, он направлен на поддержание и сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера», – рассказал руководитель проекта Владимир Воропаев.

Проект по созданию этноцентра «Бидекит» победил в первом конкурсе Фонда Президентских грантов в 2020 году. Он стал одним из лучших в грантовом направлении «поддержка проектов в области культуры и искусства», получил 418 тысяч рублей федеральных средств на реализацию.

Это не единственный проект от представителей коренных малочисленных народов Севера, который победил в первом конкурсе Фонда Президентских грантов. Проект «Золотая нить» позволит амурчанам научиться шить унты и изготавливать традиционные эвенкийские изделия из оленьей шкуры и украшения.

Всего в первом конкурсе Фонда Президентских грантов 2020 года поучаствовали 39 проектов от Амурской области. Победителями стали только 9 из них. Проекты, получившие грантовую поддержку, направлены на помощь бездомным амурчанам, патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни.

Во втором конкурсе Президентских грантов 2020 года участвуют 40 проектов амурчан. Их тематика разная: популяризация здорового образа жизни, работа с трудными подростками, организация культурных мероприятий, развитие добровольчества, реабилитация детей с ОВЗ, помощь наркозависимым и другие.