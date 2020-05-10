Владельцам дальневосточных гектаров напомнили о подаче декларации

В Приамурье поступило 11 103 заявки о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование по программе «Дальневосточный гектар». Заключено 6 802 договора на получение земли общей площадью 6 916 гектаров на всей территории области, за исключением Тындинского района. Наибольшей популярностью у граждан пользуются Ивановский, Серышевский, Благовещенский, Свободненский районы, город Тында.

Наибольший спрос на дальневосточный гектар наблюдается у жителей Амурской области: 6 549 договоров заключено с амурчанами и 253 договора с гражданами из других регионов России.

Среди регионов-лидеров по количеству заявок республика Татарстан, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Самарская область, Свердловская область, Краснодарский край.

На сегодня 3 148 участков уже осваиваются гражданами (65 % – для ведения сельского хозяйства, 6 % – под ИЖС, 29 % – иные виды использования, такие как туризм, спорт, развитие бизнеса). Выдано 181 разрешение на строительство жилья, уже зарегистрировано право на 8 жилых домов.

Специалисты выделяют наиболее успешные и интересные проекты, которые реализуются на дальневосточных гектарах. Это выращивание в масштабных размерах клубники на территории Свободненского района (на полученных гектарах произрастает 60 сортов клубники, осуществляется строительство 19 теплиц). В Магдагачинском районе построен завод по производству древесного угля, а в Тамбовском районе амурчанин – орнитолог по образованию – занимается разведением соколов и ястребов (в дальнейшем планирует развивать экологический туризм). В селе Константиноградовка Ивановского района для местного населения построен каток, на территории Архаринского района возрождается село Татакан.

Начиная со второго полугодия прошлого года для получателей дальневосточного гектара стартовала декларационная кампания. Граждане обязаны по истечении трех лет с момента заключения договора в течение трех месяцев предоставить декларацию об использовании земельного участка.

Форма декларации размещена в Федеральной информационной системе www.надальнийвосток.рф и на официальных сайтах уполномоченных органов области.

По состоянию на 7 мая поданы декларации по 320 договорам безвозмездного пользования. Непредставление декларации будет являться основанием для проведения федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный земельный надзор, внеплановой проверки соблюдения гражданином требований земельного законодательства и, в случае выявления нарушений, привлечение виновных лиц к административной ответственности.

Для освоения земельных участков, предоставленных в рамках реализации Закона, правительством области оказывается государственная поддержка получателям дальневосточного гектара.

Самыми востребованными мерами являются получение грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и получение квоты на заготовку древесины для индивидуального жилищного строительства.

За период реализации Закона 39 получателей земли стали обладателями гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства на общую сумму 116,2 миллиона рублей, в том числе в 2019 году выдано 18 грантов на сумму 60,4 миллиона рублей.

11 обладателей гектара получили квоты на заготовку древесины для строительства жилого дома в количестве 1550 кубометров, из них 2 в 2019 году в количестве 500 кубометров.

В соответствии с законом земельный участок предоставляется в безвозмездное пользование сроком на 5 лет, то есть в течение этого периода гражданин пользуется земельным участком совершенно бесплатно. По истечении 5-летнего срока при надлежащем использовании земельный участок передается гражданину в собственность бесплатно, либо в аренду.