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В Сковородинском районе бригада железнодорожников устроила лесной пожар

В Сковородинском районе бригада железнодорожников устроила лесной пожар

10 мая во время авиапатрулирования самолетом Ан-2 «Амурской авиабазы» в Сковородинском районе в 10 километрах от поселка Невер было обнаружено возгорание, которое начиналось от линии железной дороги. Неподалеку от огня с воздуха были обнаружены легковые автомобили и бытовые вагончики бригады железнодорожников. Именно они и устроили лесной пожар.

На место для составления протоколов за нарушение правил пожарной безопасности уже направлены сотрудники лесничества и полицейские. В настоящее время идет разбирательство. На тушение данного природного пожара, который прошел уже 8 гектаров территории гослесфонда, отправлены шесть десантников-пожарных Магдагачинского авиаотделения «Амурской авиабазы».

Также спустя час было обнаружено еще два природных пожара, которые также начинались от железной дороги. Один в 2 километрах от железнодорожной станции Джигтанда, второй – в 3 километрах от Ульручьи. На двух возгораниях работают 13 десантников-пожарных «Амурской авиабазы», группа оперативного реагирования пожарной части поселка Талдан (5 человек), пять парашютистов ФБУ «Авиалесохрана», сотрудник лесничества и вертолет Ми-8.

По состоянию на 17:30 в Амурской области зарегистрировано 16 природных пожаров, шесть из которых ликвидировано на площади 3 313 гектаров. Удалось потушить и крупный пожар, начавшийся 4 мая в 7 километрах от поселка. Ерофей Павлович. Огонь успел пройти 2 650 гектаров, на его ликвидации работало 57 человек и 7 единиц техники. Действующими остаются 10 природных пожаров, два из которых локализованы в Бурейском и Архаринском районе, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

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#пожары

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