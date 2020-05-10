В МВД отказались ужесточать наказание за побои

Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ «Побои», по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие. Такие изменения признаны нецелесообразными, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной, пояснили в МВД.

Статья 6.1.1 («Побои») Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов. В то же время статья 116.1 («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию») Уголовного кодекса РФ среди других вариантов наказания предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей.

При этом в МВД считают оправданной декриминализацию побоев. «Перевод большинства уголовно наказуемых побоев в разряд административных правонарушений позволил высветить значительное число латентных деяний и положительно повлиял на профилактику тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве», – пояснили в министерстве.

Кроме того, отнесение побоев к числу деяний, ответственность за которые наступает без учета «пожеланий» пострадавшего, позволило обеспечить неотвратимость наказания, подчеркнули в МВД в ответе на запрос агентства ТАСС.

Ранее издание РБК сообщило, что депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Савастьянова, разработавшие законопроект о борьбе с домашним насилием, обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой ускорить принятие документа. В обращении парламентарии отмечали значительный рост количества жалоб на домашнее насилие после введения режима самоизоляции из-за коронавируса. Голикова поручила пяти министерствам, в том числе МВД и Минюсту, а также Роспечати совместно рассмотреть направленное в ее адрес депутатское обращение по проблеме домашнего насилия.

В 2017 году президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Документ перевел побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.

Как уголовное преступление побои квалифицируются, если они нанесены повторно, а также если установлено, что противоправное деяние было совершено из хулиганских побуждений или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.