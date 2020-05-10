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сегодня, 18:16 0

В июне россиян ждут очередные длинные выходные

В июне россиян ждут очередные длинные выходные
Фото: https://topspb.tv/

В 2020 году из-за коронавируса в России было рекордное количество нерабочих дней. Отдыхают россияне с конца марта по 11 мая включительно, будет ли дальше продлен режим самоизоляции, объявит после окончания майских праздников президент. Но в этом году есть и «классические» дополнительные выходные, приуроченные к праздничным датам.

Следующие длинные выходные будут в первом летнем месяце – 12 июня отмечается День России, праздник приходится на пятницу. А значит, отдыхать в стране трудящиеся будут три дня, включая сам праздничный день и субботу с воскресеньем.

Еще один нерабочий день будет 4 ноября в честь Дня народного единства. Таким образом, россияне будут работать два дня, со 2 по 3 ноября, дальше выходной и снова два рабочих дня – 5 и 6 ноября, пишет «Комсомольская правда».

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#жизнь #отдых

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