Благовещенск избавят от опасных деревьев

В Благовещенске начали вырубать сухие и аварийные деревья, которые могут упасть при сильном ветре. Подрядная организация уже приступила к этой работе. Об этом сообщает администрация города.

Согласно результатам обследования, специалисты должны убрать 47 деревьев по улицам Горького, Ленина, Трудовая, Кузнечная, Конная, Пионерская, Пролетарская. Вырубке подлежат тополя и ильмы. Это деревья, пораженные заболеваниями, с большими глубокими трещинами ствола, сухие деревья, а также – с сильно наклоненными стволами.

Как сообщили в городском управлении ЖКХ, порубочный материал будет утилизирован на полигоне ТКО.