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сегодня, 17:31 2

Благовещенск избавят от опасных деревьев

Благовещенск избавят от опасных деревьев

В Благовещенске начали вырубать сухие и аварийные деревья, которые могут упасть при сильном ветре. Подрядная организация уже приступила к этой работе. Об этом сообщает администрация города.

Согласно результатам обследования, специалисты должны убрать 47 деревьев по улицам Горького, Ленина, Трудовая, Кузнечная, Конная, Пионерская, Пролетарская. Вырубке подлежат тополя и ильмы. Это деревья, пораженные заболеваниями, с большими глубокими трещинами ствола, сухие деревья, а также – с сильно наклоненными стволами.

Как сообщили в городском управлении ЖКХ, порубочный материал будет утилизирован на полигоне ТКО.

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#природа

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Комментарии
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  • Ангел

    Ангел
    20 минут назад

    Уже весь город повырубали... и не только больные и опасные деревья, но и кучу здоровых...а как обрезают так вообще ужас...можно же красиво сделать, а не срезать все ветки

  • Терминатор

    Терминатор
    5 минут назад

    Такие вот опасные деревья есть и на других улицах. Если они упадут, администрация города обязана будет нести ответственность. А то хорошо устроились, где захотели срезали, а где остались, кто и за чей счёт дллжен убирать. Давно пора принимать заявки от населения об "опасных" деревьях и бесплатно их устранять.

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