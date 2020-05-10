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Участники марафона ко Дню Победы пробежали вместо 1 945 километров больше 10 000

Участники марафона ко Дню Победы пробежали вместо 1 945 километров больше 10 000

В Благовещенске завершилась акция «Победные километры», которая за 9 дней мая стала международной. К марафону, организованному в амурской столице, присоединились сотни людей в России и за ее пределами.

В благовещенской акции поучаствовали 2 страны – Израиль и Испания, 11 регионов России и 19 муниципальных образований Амурской области. Помимо горожан к марафону «Победные километры» присоединились организации – представители бизнес-сообщества, спортивные Федерации и ДЮСШ.

Чтобы поучаствовать в марафоне «Победные километры», нужно было в удобное время преодолеть любую дистанцию, зафиксировав результат при помощи спортивных часов или программы-трекера (например, Strava, Nike+, Edmondo и так далее). Фото с результатом забега марафонцам необходимо было опубликовать в своих инстаграм-аккаунтах с хэштегом #победныекилометры.

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В Благовещенске завершилась акция «Победные километры», которая за 9 дней мая стала международной. ⠀ К марафону, организованному в амурской столице, присоединились сотни людей в России и за ее пределами. В ней поучаствовали 2 страны — Израиль и Испания, 11 регионов России и 19 сел и городов Амурской области. Помимо горожан бежали и ехали организации — представители бизнес-сообщества, спортивные федерации и ДЮСШ. ⠀ Некоторые преодолевали различные дистанции ежедневно. Так, благовещенец Константин @mad1982cat в общей сложности с 1 по 9 мая пробежал дистанцию примерно в 245 километров. В один из дней преодолел более 70 километров за 6,5 часа. ⠀ В итоге цели, поставленной изначально — преодолеть бегом или на велосипеде всем вместе 1945 километров — участники достигли за 3 дня. Поэтому организаторы решили поставить новую цель — 7500 километров в честь 75-летия Победы. ⠀ «Марафонцы» достигли и этого рубежа. 9 мая участники поставили рекорд. За праздничный день жители страны преодолели 4191,35 километра. Таким образом, в целом за время акции общий результат составил 10446,11 километра. Для сравнения: расстояние от Благовещенска до Москвы по трассе — примерно 7,9 тысячи километров. ⠀ «Мы, как организаторы, не ожидали таких результатов! Для кого-то из участников «марафон» стал мотивацией начать бегать. Для кого-то это вызов самому себе. Специально к 9 Мая велосипедисты поехали до села Натальино, и каждый внес свои 180 километров в общую копилку. Кто-то подошел творчески к бегу в День Победы. Участники специально разрабатывали маршруты, чтобы в итоге получилась надписи: «9 Мая», «Победа», или «Победа75». Некоторые во время бега пели песню «День Победы», а также бежали в портретами фронтовиков», — рассказала начальник отдела по физической культуре и спорту администрации города Татьяна Поздеева. ⠀ В настоящее время подводятся итоги. В городском управлении по физической культуре, спорту и делам молодежи @sport.blg выявляют рекордсменов. Спецпризами отметят тех, кто пробежал самое большое расстояние за один день, а также за весь период акции. Наградят «марафонцев» и за самое креативное фото и видео. Кроме этого, каждый участник акции получит сертификат.

Публикация от Администрация г. Благовещенска (@blagoveshchensk.rf)

Некоторые преодолевали различные дистанции ежедневно. Так, благовещенец Константин в общей сложности с 1 по 9 мая пробежал дистанцию примерно в 245 километров. В один из дней он преодолел более 70 километров за 6,5 часов.

«С праздником, друзья! Спасибо нашим предкам за мирное небо над головой! Будьте достойны их подвига!», – написал благовещенец в своем инстаграм-аккаунте 9 мая. В завершающий день акции он пробежал более 21 километра.

В результате цели, поставленной изначально – преодолеть бегом или на велосипеде всем вместе 1 945 километров – участники достигли за три дня. Поэтому организаторы решили поставить новую цель – преодолеть 7 500 километров, в честь 75-летия Победы. «Марафонцы» достигли и этого рубежа.

9 мая участники поставили рекорд. За праздничный день жители страны преодолели 4 191,35 километра. И таким образом, в целом за время акции общий результат составил 10 446,11 километра. Для сравнения: расстояние от Благовещенска до Москвы по трассе – примерно 7,9 тысячи километров.

«Наша акция объединила людей. Мы, как организаторы, не ожидали таких результатов! Для кого-то из участников марафон стал мотивацией начать бегать. Для кого-то – это вызов самому себе – сможет ли он каждый день бежать, допустим, не менее 10 километров. Специально к 9 Мая велосипедисты поехали до села Натальино, чтобы набрать недостающие километры, и каждый внес свои 180 километров в общую копилку. Кто-то подошел творчески к бегу в День Победы. Участники специально разрабатывали маршруты, чтобы в итоге получилась надписи: «9 Мая», «Победа», или «Победа75». Некоторые во время бега пели песню «День Победы», также участники бежали в портретами фронтовиков», – рассказала Татьяна Поздеева, начальник отдела по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска.

В настоящее время подводятся итоги марафона. В городском управлении по физической культуре, спорту и делам молодежи выявляют рекордсменов. Специальными призами отметят тех, кто пробежал самое большое расстояние за один день, а также за весь период акции. Наградят марафонцев и за самое креативное фото и видео. Кроме этого, каждый участник акции получит сертификат, сообщает мэрия города.

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#праздники #спорт

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