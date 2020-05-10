В Благовещенске и селе Тавричанка выявили новых зараженных коронавирусом

10 мая в Амурской области лабораторно подтверждено 5 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 4 в Благовещенске и 1 в селе Тавричанка Серышевского района. Темп прироста за последние сутки – 3,7 %.

Таким образом, с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 140 случаев новой коронавирусной инфекции: Благовещенск – 48; Тында – 26; Белогорск – 23; Шимановск – 12; Серышевский район – 12 (Тавричанка – 8, Бочкаревка – 1, Томское – 3); Свободный – 4; Магдагачинский район (Магдагачи) – 4; Зея – 3; Прогресс – 2; Благовещенский район – 2; Ивановский район (Крещеновка) – 2; Бурейский район (Талакан) – 1; Завитинский район (Успеновка) – 1.

Показатель заболеваемости – 17,72 на 100 тысяч населения. Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 37,9 %, бессимптомная форма – 37,9 %, ОРВИ – 24,3 %. Летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 39,3 %. 24 человека выписаны из стационара с выздоровлением. 116 заболевших продолжают получать необходимое лечение.

По результатам проведённых эпидемиологических расследований установлено, что в 51 % случаев заражение произошло в семье и близком окружении, в 49 % – за пределами Амурской области и в пути следования преимущественно железнодорожным транспортом.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 779 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 716 человек, в изоляторах – 63 человек.

По эпидемическим показаниям управлением Роспотребнадзора региона выдано 2 448 постановлений главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по мету жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, и 435 предписаний о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в части проведения медицинского наблюдения, лабораторного обследования, соблюдения противоэпидемического режима и другое.

По состоянию на 10 мая проведено 20 492 исследования на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 13 375 исследований (65 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».