В Харбине россияне возложили венок и цветы к памятнику Советским воинам

9 мая в Харбине состоялось возложение венка и цветов к памятнику Советским воинам, расположенному на площади Хунбо в центре города, сообщает Генконсульство РФ в Харбине. Памятник был сооружён в честь солдат и офицеров Красной Армии, освобождавших Северо-Восточный Китай.

Памятная церемония также была проведена на Кладбище советских воинов, погибших при освобождении Маньчжурии от японских милитаристов в 1945 году. Этот мемориальный комплекс находится на православном участке городского кладбища «Хуаншань».

В связи с сохраняющимся запретом на массовые мероприятия, введённым местными властями в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекцией, памятные церемонии состоялись в «узком» формате, в которых приняли участие сотрудники Генконсульства, один представитель Русского клуба в Харбине, а также официальные лица города Харбина и провинции Хэйлунцзян.

Возложения венков по случаю Дня Победы прошли также в Шэньяне, Даляне и Чанчуне. Память павших почтили минутой молчания, пишет biang.ru.