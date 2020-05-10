Жителям Ивановки вернули свет
В общежитии села Ивановки снова появился свет. Электричество полностью вернули на первом этаже и частично на втором – где и произошел пожар, оставивший людей в темноте. Как сообщалось ранее, в ночь на 9 мая в коридоре на втором этаже двухэтажного общежития горела мебель. Спасатели эвакуировали 13 человек. Из-за происшествия здание было обесточено.
Все это время люди находились без электричества, но об этом в Ивановском сельсовете не знали. Поэтому решать проблему начали только сегодня, после того, как информация дошла до СМИ, а затем и до администрации села. В итоге 10 мая местные власти направили в здание электриков, которые после тщательного обследования вернули жильцам свет.
«Первый этаж полностью подключили – и жилые комнаты, и коридор. На втором этаже подключили только те комнаты, где живут люди, коридор пока также обесточен. Электрики вместе с моим заместителем составили смету на приобретение материалов, 12 мая мы закупим все необходимое для ремонта электропроводки в коридоре второго этажа, и электричество вернется полностью», – рассказала глава сельсовета Валентина Ольшевская.
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