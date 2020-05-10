В Приамурье рестораторов бесплатно обучат работе в период пандемии

Амурских рестораторов приглашают на бесплатный онлайн-интенсив по организации работы в период пандемии. Принять участие в курсе амурчане могут абсолютно бесплатно. Обучение для представителей ресторанной индустрии будет проходить в два дня – 14 и 15 мая с 13:30.

Лекции для амурчан проведет практикующий маркетолог, аккредитованный консультант по маркетингу Европейского банка реконструкции и развития Ирина Хомутова, за плечами которой 17 лет работы по выводу на рынок проектов в сфере HoReCa и гостеприимства.

За время интенсива участники онлайн-обучения получат не только эксклюзивный контент, основанный на практических кейсах, но также актуальный план действий, успешно реализованный на практике в текущих условиях, подборку эффективных малобюджетных и бесплатных маркетинговых инструментов, а также программу восстановления бизнеса и адаптации заведения к новым реалиям рынка после снятия ограничений, сообщили в областном правительстве.

Занятия будут включать в себя живое общение со спикером и возможность получить практические рекомендации для каждого конкретного случая.

Интенсив пройдет на базе онлайн-платформы Zoom. Приложение доступно как на платформе Android и Apple, так и в формате версии для персональных компьютеров.

Принять участие в обучении можно абсолютно бесплатно после предварительной регистрации. Перед стартом интенсива все зарегистрированные участники получат ссылку с доступом к обучающей площадке.

Подать заявку на участие можно через специальную форму по выделенной ссылке. Пройти регистрацию амурчане могут до 12 мая включительно.