В Хэйхэ записали видеопоздравление с Днем Победы для жителей России

Жители Хэйхэ поздравили благовещенцев и всех россиян с 75-летием Великой Победы. Они записали видеопоздравление.

«Сегодня исполняется 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне Советского Союза. Поздравляю российский народ с праздником! Мы верим, что Россия победит все вирусы и одержит окончательную победу», – сказал один из жителей китайского города.

«Две великие нации Китая и России имеют глубокую дружбу. Я желаю народу Китая и России дружбу из поколения в поколение», – добавил другой житель Хэйхэ.

На кадрах продемонстрирована огромная открытка на колесе обозрения по ту сторону Амура с логотипом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Праздничный логотип в Хэйхэ транслировали по обеим сторонам колеса 9 мая с 19:00 до 23:00. То есть наблюдать за проекциями могли как жители Благовещенска, так и жители Хэйхэ.

Необычная открытка благовещенцам понравилась. В соцсетях по этому поводу горожане опубликовали множество позитивных комментариев. «Молодцы, наши соседи, не прекращают нас удивлять, спасибо!», «Какие у нас хорошие соседи!» «Браво, аплодирую стоя!», – писали жители Благовещенска.