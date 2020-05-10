Дождь и ветер в Приамурье: прогноз погоды на 11 мая

В ночь с 10 на 11 мая в Амурской области ожидается переменная облачность, на севере – местами осадки (дождь, мокрый снег), по югу пройдет дождь. Температура ночью – до плюс 5 градусов, местами на севере – минус 1...6 градусов.

Днем в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный, северный ветер со скоростью 5...10 метров в секунду, местами с порывами до 19 метров в секунду. Температура на севере – плюс 10...15 градусов, местами – плюс 4...9 градусов, на юге – плюс 12...17 градусов.

В Благовещенске ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный со скоростью 2...7 метров в секунду. Температура – плюс 1...3 градуса. Днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Будет дуть западный, северо-западный ветер со скоростью 5...10 метров в секунду. Температура – до 15 градусов тепла.