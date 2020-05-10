Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:44 0

Дождь и ветер в Приамурье: прогноз погоды на 11 мая

Дождь и ветер в Приамурье: прогноз погоды на 11 мая
Фото: pixabay.com

В ночь с 10 на 11 мая в Амурской области ожидается переменная облачность, на севере – местами осадки (дождь, мокрый снег), по югу пройдет дождь. Температура ночью – до плюс 5 градусов, местами на севере – минус 1...6 градусов.

Днем в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный, северный ветер со скоростью 5...10 метров в секунду, местами с порывами до 19 метров в секунду. Температура на севере – плюс 10...15 градусов, местами – плюс 4...9 градусов, на юге – плюс 12...17 градусов.

В Благовещенске ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный со скоростью 2...7 метров в секунду. Температура – плюс 1...3 градуса. Днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Будет дуть западный, северо-западный ветер со скоростью 5...10 метров в секунду. Температура – до 15 градусов тепла.

Просмотров всего: 209

#погода

распечатать


Общество

В Благовещенске 10 мая ожидается дождь и сильный ветер
Общество

В День Победы в Приамурье местами ожидаются кратковременные дожди и грозы
Общество

Местами кратковременный дождь: прогноз погоды в Приамурье на 8 мая
Общество

Усиление ветра и дождь: прогноз погоды в Приамурье на 7 мая
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь