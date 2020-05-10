Жители общежития в амурской Ивановке второй день живут без электричества (фото)

Жители общежития, которое находится в селе Ивановка Ивановского района, вторые сутки вынуждены жить без электричества. В ночь на 9 мая там случился пожар. По информации жильцов, во время пожара здание обесточили, но до сих пор к электричеству не подключили.

Происшествие случилось в двухэтажном здании № 21 по улице Луговой. В коридоре на втором этаже общежития горела мебель. Спасатели эвакуировали 13 человек: двух спасли со второго этажа с помощью трехколенной лестницы, еще двоих вывело звено ГЗДС. Теперь в сложных жизненных обстоятельствах оказались несколько семей с детьми, младшему из которых 3 года.

«Позавчера у нас был пожар на втором этаже. Вся проводка сплавилась, я так понимаю в связи с этим нас и обрезали. То есть проводку отключили полностью, и до сих пор никто ничего не сделал. На первом этаже живет несколько семей с детьми, там только детей около 10. Один из соседей выделил им плитку газовую, вот они ею одной все пользуются. Сейчас на этой плитке девчонки варят пельмени на всех. А на второй этаж вообще подняться невозможно, там провода висят. Там и белить надо», – рассказала девушка, проживающая в общежитии.

Планируется, что на место в ближайшее время направятся электрики, пояснили в Ивановском сельсовете.

«Мне позвонили из ЕДДС вчера, сообщили о произошедшем пожаре. Больше никаких сигналов не было. Про проводку не сообщалось, ни от жильцов, ни от ЕДДС. (...) Сейчас в ЕДДС пояснили, что никакой информации о поломке электропроводки от этого объекта не поступало. В сетевом районе электроснабжения поясняют, что электричество отключили, потому что не работает электропроводка. И пока проблема внутри здания не будет устранена, они не подключат здание к электричеству. Сейчас электрики будут выезжать на место, посмотрят, почему общежитие отключили», – рассказала глава Ивановского сельсовета Валентина Ольшевская. Она добавила, что 12 мая будет организовано собрание с жильцами общежития, чтобы решить вопрос уборки и побелки коридора, где случился пожар.