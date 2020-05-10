В День Победы за нарушение мер пожарной безопасности сотрудники МЧС составили больше 20 протоколов

Фото: пресс-служба амурского МЧС

9 мая органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по Амурской области совместно с другими надзорными органами проведено 563 профилактических рейда. Составлено 27 протоколов об административных правонарушениях на граждан за нарушение мер пожарной безопасности.

В населенных пунктах области продолжают работу патрульные и контрольно-патрульные группы, у которых в зоне особого внимания находятся садовые и дачные товарищества, частный сектор, окрестности населенных пунктов, примыкающие к лесным массивам. Главная задача этих групп – предотвращение возникновения палов и пожаров, а также профилактическая работа с населением.

С начала пожароопасного периода специалистами надзорных органов и административными комиссиями составлено на нарушителей требований пожарной безопасности 1 562 протокола на общую сумму 2 724 500 рублей, в том числе сотрудниками подразделений надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Амурской области – 427 протоколов на общую сумму 1 217 000 рублей.

С начала пожароопасного периода в Приамурье потушено 1 040 загораний сухой растительности на площади более 14 870 гектаров, в тушении которых было задействовано 8 158 человек и 1 772 единицы техники.

По информации амурчкого управления МЧС, 135 человек и 33 единицы техники в минувшие сутки были привлечены к тушению 20 палов сухой растительности. Все палы были ликвидированы, общая площадь горения составила около 123 гектаров. Палы зарегистрированы в Благовещенском, Белогорском, Бурейском, Зейском, Селемджинском, Шимановском, Свободненском, и Сковородинском районах, в городах Благовещенске, Сковородино, Завитинске, Зее и Шимановске.

Крупный пал 9 мая был зарегистрирован в окрестностях поселка Подгорный Свободненского района. В тушении были задействованы боевые расчеты пожарно-спасательных частей № 5 Свободного и № 65 села Новгородки, спасатели поисково-спасательного отряда города, всего 30 человек и семь единиц техники. Площадь горения сухостоя составила около 40 гектаров.

Согласно информации Амурской авиабазы, 9 мая на территории трех районов области установлен III класс пожарной опасности: Магдагачинском, Свободненском, Тындинском, IV класс пожарной опасности в Зейском и Сковородинском районах.

Главное управления МЧС России по Амурской области напоминает жителям, что на территории Амурской области установлен особый противопожарный режим, а в Сковородинском и Тындинском районах действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. Введены дополнительные меры по предупреждению возникновения природных пожаров, среди них – запрет на посещение лесов, проведение любых видов огневых работ, розжиг костров, сжигание травы и мусора, введено усиленное патрулирование местности, особенно участков вблизи лесных массивов. Кроме этого, ужесточены и меры административного наказания.