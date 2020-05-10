В Зейском районе установили памятный камень в честь Героя Советского Союза, штурмовавшего Берлин (фото)

В поселке Береговом Зейского района открыли мемориальный камень в честь Героя Советского союза Пермякова Владимира Васильевича. Перед началом Великой Отечественной войны он трудился на участке «Золотая гора» прииска Дамбуки.

Владимир Васильевич награжден орденом Ленина, медалью «Золотая звезда». В годы войны Владимир Васильевич был механиком-водителем танка Т-34, сражался на Белорусском фронте. В 1945 году на своей боевой машине он ворвался на один из фашистских аэродромов и уничтожил пять вражеских самолетов. Участник штурма Берлина.

«Решили увековечить его память. Он бывший работник прииска, а у нас прииск – предприятие, образующее поселение», – рассказал глава Берегового сельсовета Василий Трубицын.

Инициатором установки мемориальной доски стал почетный гражданин Зейского района Юрий Константинович Чапковский. Памятную табличку за свой счет изготовил спонсор, сам памятник оборудовали силами и средствами сельсовета. Мемориальный камень установили в местом парке.