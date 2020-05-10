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В бане у жителя Белогорска нашли паленые коньяк и водку на 100 тысяч рублей

В бане у жителя Белогорска нашли паленые коньяк и водку на 100 тысяч рублей
Фото: www.vgoroden.ru

Житель Белогорского района предстанет перед судом за незаконный оборот алкогольной продукции. Дознавателями МО МВД России «Белогорский» окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1974 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 УК РФ.

В апреле 2019 года сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Белогорский» выявили и пресекли факт незаконного оборота алкогольной продукции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в селе Томичи полицейские обнаружили в бане, расположенной во дворе одного из домов, более 600 бутылок алкоголя – коньяка и водки различных наименований на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Подобная продукции подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками. Однако на обнаруженных бутылках такая маркировка отсутствовала. Хозяин дома пояснил, что приобрел данный алкоголь у неизвестного человека (его личность в настоящий момент устанавливается) с целью дальнейшей реализации. По информации пресс-службы амурского УМВД, фальсификат полицейские изъяли.

В отношении жителя Белогорского района было возбуждено уголовное дело за приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершённые в крупном размере.

В настоящий время его расследование окончено, фигурант предстанет перед судом. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние можно лишиться свободы на срок до 3-х лет со штрафом.

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#Белогорск #происшествия

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    Что за сленг в заголовке???

  • ЛисНик

    ЛисНик
    3 часа назад

    Если алкоголь поддельный - разве его можно оценить в рублях? Кто его купит?

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