В День Победы амурские «моржи» проплыли «Бессмертным десантом»

В День Победы на реке Зея в Благовещенске федерация любителей плавания в холодной воде «Аквайс-спорт» провела заплыв в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Спортсмены проплыли 75 метров.

Свою акцию любители плавания в холодной воде назвали «Зейский заплыв - Бессмертный десант». Участники взяли с собой штендеры акции «Бессмертный полк».

«75 лет со дня победы! «День победы! Как он бы от нас далёк! Как в костре потухшем таял уголёк.....» пели наши деды и прадеды! Шли в бой чтобы победить! Отдавая свои жизни Для нас, для будущих поколений! Сегодня любители зимнего плавания проплыли 75 метров с флагами и портретами ветеранов войны! Мы помним! Мы чтим! Мы гордимся!», - отметила в Инстаграме организация.