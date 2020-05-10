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сегодня, 12:32 3

Ученые: жители ДФО могут реже жаловаться на симптомы COVID-19, чем люди из других частей страны

Ученые: жители ДФО могут реже жаловаться на симптомы COVID-19, чем люди из других частей страны
Фото: pixabay.com

Жители Дальнего Востока могут реже жаловаться на симптомы коронавируса, чем люди, живущие в Сибири или европейской части России. Ученые считают, что субъективные ощущения людей при заболевании зависят от их психотипа, который, в свою очередь, часто соотносится с местом рождения и жительства.

Ученые изучили сотни случаев болезни военнослужащих, заразившихся на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). В исследовании использовали данные молодых людей, призванных из ДФО, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также из европейской части России.

В процессе работы было выявлено 13 наиболее типичных признаков, характерных для пневмонии, пациентов попросили субъективно оценить их выраженность. Средние оценки были самыми высокими в группах молодых людей из европейской части России. Второе место занимали Урал и Сибирь, последнее — уроженцы Дальнего Востока.

Ученые отметили, что в случае COVID-19 эта разница в ощущениях может быть опасной: состояние может дойти до критического буквально за несколько часов, пишут «Известия».

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#Дальний Восток #коронавирус

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Согласна на Дальнем Востоке,люди терпеливые во всех отношениях,особенно ,если взять в сравнение с моквичами.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    Более терпеливые и, к сожалению, более безответственные.

  • avm

    avm
    43 минуты назад

    Более забитые? Боящиеся сказать что заболели?

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