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Амурская полиция в День Победы исполнила песни для ветеранов

Амурская полиция в День Победы исполнила песни для ветеранов

УМВД России по Амурской области поздравил ветеранов и жителей региона песнями. В этом году вокалисты из-за противоэпидемических мер «ушли» в интернет, где провели акцию #СпоемОГероях.

Сотрудники сняли исполнение семи песен на видео, выезжали петь во дворы к ветеранам. Финальным аккордом стал проект творческой группы УМВД России по Амурской области и ансамбля «АМУРПОЛ». Солисты исполнили песню «Он не вернулся из боя». ⠀

«В этом проекте сотрудники постарались объединить разных авторов, разные времена и стили, чтобы показать, что в любой год, век и даже тысячелетие у нас одна цель на земле - любить и защищать нашу Родину. Всех с праздником Великой Победы!» - отметили организаторы.

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В рамках празднования 75-летия Великой Победы творческой группой отделения культурно-просветительской работы ОМПО УРЛС УМВД был подготовлен концерт. Однако, в сложившихся условиях представить его зрителям возможности нет. Но наши коллеги нашли выход - они подготовили видеоролики. Сегодня мы запускаем проект "Споём о героях". Ежедневно, вплоть до 9 мая на страничке в инстаграм вы сможете видеть и слышать творчество наших сотрудников. Для вас Ксения Богданова, методист отделения культурно-просветительской работы ОМПО УРЛС УМВД, исполняет песню "Невернувшийся солдат" (музыка и слова Анны Осиповой). ⠀ *В ролике использованы кадры из кинофильма "Брестская крепость". ⠀ #МВД #МВДРоссии #МВД28 #Амурскаяобласть #Приамурье #полиция #амурскаяполиция #овд #акция #СпоемОГероях #9мая #ДеньПобеды

Публикация от УМВД по Амурской области (@mvd_28_amur)

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#история #культура

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