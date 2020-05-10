Амурская полиция в День Победы исполнила песни для ветеранов

Сотрудники сняли исполнение семи песен на видео, выезжали петь во дворы к ветеранам. Финальным аккордом стал проект творческой группы УМВД России по Амурской области и ансамбля «АМУРПОЛ». Солисты исполнили песню «Он не вернулся из боя». ⠀



«В этом проекте сотрудники постарались объединить разных авторов, разные времена и стили, чтобы показать, что в любой год, век и даже тысячелетие у нас одна цель на земле - любить и защищать нашу Родину. Всех с праздником Великой Победы!» - отметили организаторы.