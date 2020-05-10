Амурская полиция в День Победы исполнила песни для ветеранов
УМВД России по Амурской области поздравил ветеранов и жителей региона песнями. В этом году вокалисты из-за противоэпидемических мер «ушли» в интернет, где провели акцию #СпоемОГероях.
Сотрудники сняли исполнение семи песен на видео, выезжали петь во дворы к ветеранам. Финальным аккордом стал проект творческой группы УМВД России по Амурской области и ансамбля «АМУРПОЛ». Солисты исполнили песню «Он не вернулся из боя». ⠀
«В этом проекте сотрудники постарались объединить разных авторов, разные времена и стили, чтобы показать, что в любой год, век и даже тысячелетие у нас одна цель на земле - любить и защищать нашу Родину. Всех с праздником Великой Победы!» - отметили организаторы.
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#Repost @amurobl_tv @download.ins --- Для ветерана, проживающего в Благовещенске по адресу: ул. Василенко, 7, сегодня спел песню "День Победы" сотрудник УМВД России по Амурской области старший лейтенант внутренней службы Александр Тюлюкин. ⠀ #9мая #деньпобеды #75летпобеды #благовещенск #амурскаяобласть #аотв
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В рамках празднования 75-летия Великой Победы творческой группой отделения культурно-просветительской работы ОМПО УРЛС УМВД был подготовлен концерт. Однако, в сложившихся условиях представить его зрителям возможности нет. Но наши коллеги нашли выход - они подготовили видеоролики. Сегодня мы запускаем проект "Споём о героях". Ежедневно, вплоть до 9 мая на страничке в инстаграм вы сможете видеть и слышать творчество наших сотрудников. Для вас Ксения Богданова, методист отделения культурно-просветительской работы ОМПО УРЛС УМВД, исполняет песню "Невернувшийся солдат" (музыка и слова Анны Осиповой). ⠀ *В ролике использованы кадры из кинофильма "Брестская крепость". ⠀ #МВД #МВДРоссии #МВД28 #Амурскаяобласть #Приамурье #полиция #амурскаяполиция #овд #акция #СпоемОГероях #9мая #ДеньПобеды
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