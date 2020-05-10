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В День Победы ночной Белогорск осветило 30 праздничных залпов зарядов «Ассоль» (фото)

В День Победы ночной Белогорск осветило 30 праздничных залпов зарядов «Ассоль» (фото)
Фото: пресс-служба ВВО

В День Великой Победы, 9 мая, ночной Белогорск осветило 30 праздничных залпов зарядов «Ассоль» пяти цветов. Фейерверк обеспечили военнослужащие артиллерийского соединения Восточного военного округа.

Салют был проведен с помощью недавно поступившего автоматизированного салютного комплекса 2А85 на базе машины КамАЗ. Жители и гости города увидели в небе над центральным парком цветовое шоу из желтого, оранжевого, зеленого и двух оттенков красного цвета.

Новая салютная установка 2А85 состоит из шести модулей различного калибра — от 105 до 310 миллиметров. Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным. В расчет установки входит два человека.

По информации пресс-службы ВВО, управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой с точностью до долей секунд.

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#память #праздники

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