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10мая
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сегодня, 11:17 0

Природоохранная прокуратура проводит проверку по сообщению о нефтяном пятне в реке Амур

Природоохранная прокуратура проводит проверку по сообщению о нефтяном пятне в реке Амур

Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка информации Единой дежурно-диспетчерской службы о нефтяном пятне в реке Амур, обнаруженном в районе спорткомплекса «Ерофей» в Хабаровске.

При участии сотрудников Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора и ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному федеральному округу» произведен отбор проб воды на предмет наличия нефтепродуктов. Ожидаются результаты лабораторных исследований.

В случае подтверждения наличия в пробах воды загрязняющих веществе будет решаться вопрос оп принятии мер прокурорского реагирования, сообщается на сайте Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

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#Дальний Восток #природа

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