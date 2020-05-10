Природоохранная прокуратура проводит проверку по сообщению о нефтяном пятне в реке Амур

Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка информации Единой дежурно-диспетчерской службы о нефтяном пятне в реке Амур, обнаруженном в районе спорткомплекса «Ерофей» в Хабаровске.

При участии сотрудников Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора и ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному федеральному округу» произведен отбор проб воды на предмет наличия нефтепродуктов. Ожидаются результаты лабораторных исследований.

В случае подтверждения наличия в пробах воды загрязняющих веществе будет решаться вопрос оп принятии мер прокурорского реагирования, сообщается на сайте Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.