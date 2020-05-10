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сегодня, 10:32 0

Оборот малого и среднего российского бизнеса в апреле упал вдвое

Оборот малого и среднего российского бизнеса в апреле упал вдвое
Фото: pixabay.com

В России оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое по сравнению с апрелем прошлого года, сообщили аналитики IT-компании «Эвотор». Эксперты проанализировали данные 300 тысяч онлайн-касс по всей России в 2019 году и данные с 650 тысяч онлайн-касс в 2020 году, затем применялась поправка на рост общего числа касс.

«В апреле оборот малого и среднего бизнеса упал на 54 % по сравнению с тем же периодом 2019 года. Снижение покупательского спроса началось еще в марте — торговые точки потеряли 10 % от своей прошлогодней выручки»,— говорится в сообщении.

Наиболее пострадавшие сегменты в апреле:

  • фитнес-центры — падение выручки в 10 раз (в марте — на 19 %);
  • магазины одежды и обуви — в 8 раз (в марте — на 28 % и на 41 % соответственно);
  • салоны красоты — почти в 7 раз (в марте — на 22 %);
  • стоматологические клиники — почти в 4 раза (в марте — на 9 %).

Кроме того, в апреле сократились продажи турагентств на 89 % (в марте — на 55 %), мини-гостиниц — на 72 % (в марте — 25 %). Оборот магазинов домашнего текстиля сократился в апреле на 77 % (в марте — на 14 %), оптики — на 72 % (в марте — 20 %), магазинов цветов — на 65 % (в марте — 6 %), ювелирных магазинов — на 52 % (в марте был рост на 1 %).

Оборот несетевых супер- и минимаркетов в апреле уменьшились на 30 % (в марте — на 11 %), специализированных продуктовых лавок (овощных, мясных и тому подобных) — на 16 % (в марте снижения не было), алкомаркетов — на 16 % (в марте — на 3 %), табачных киосков — на 29 % (в марте — на 9 %).

Как передает «Коммерсант», снижение оборота наблюдается на фоне ограничений, введенных в России и большинстве стран мира из-за пандемии коронавируса.

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#бизнес #коронавирус #финансы #экономика

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