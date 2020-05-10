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В Благовещенске «фронтовые бригады» побывали в доме престарелых и доме ветеранов

В Благовещенске «фронтовые бригады» побывали в доме престарелых и доме ветеранов

Благовещенск в день Победы присоединился к Всероссийской акции «Фронтовые бригады». Два концерта показали 9 мая артисты творческих коллективов города.

Танцоры и вокалисты поздравили с Днем Победы ветеранов, проживающих в специальном доме для одиноких престарелых по улице Зейской,319 и в социальном доме «Ветеран» по улице Театральной, 96.

В программы концертов вошли песни военных лет, в том числе «Синий Платочек», «Первым делом самолеты», «Тальяночка», «Казаки по Берлину», «Темная ночь», «Катюша» и другие. Кроме этого, хореографические коллективы ОКЦ «Траффик» и «Перепляс» исполнили танец «Рио-Рита». Ветераны наблюдали за концертами из окон.

Во время Великой Отечественной войны фронтовые концертные бригады – всего их было около 4 тысяч – выступали в воинских частях, госпиталях, призывных пунктах, на вокзалах, в партизанских отрядах, в землянках и блиндажах. Своими выступлениями они поднимали боевой дух солдат. Концерты могли проходить в любое время суток и в любую погоду.

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#история #культура #память #праздники

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