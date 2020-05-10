В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу Стопкоронавирус.рф.

Так, на первом этапе ослабления ограничений россиянам разрешат одиночные прогулки и прогулки с детьми при условии соблюдения максимальной дистанции от других людей. Кроме того, можно будет заниматься спортом на улице.

Право возобновить работу получат небольшие магазины одежды и обуви площадью не более 400 квадратных метров, которые могут обеспечить соблюдение дистанции между посетителями. Также откроются салоны красоты, ателье, компании, оказывающие услуги быта или торгующие непродовольственными товарами, пишет «Газета.ру».

Решение об ослаблении ограничений принимают главы регионов в соответствии с эпидемиологической ситуацией, подчеркнула Руженцова.