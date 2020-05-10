В Благовещенске полиция проводит проверку после сообщения об избиении собаки (видео)

Фото: скриншот видео

В Благовещенске городской отдел полиции проводит проверку по факту сообщения об избиении собаки. О том, что животное страдает от побоев, заявляют зоозащитники и очевидцы. С их слов, это происходит в семье, проживающей в одной из квартир дома № 30 по улице Зеленой.

Речь идет о 5-месячном щенке породы лабрадор. Со слов очевидицы, собаку избивает хозяин. Последний раз это произошло 4 мая. За помощью благовещенка обратилась к зоозащитникам. Те сообщили о жестоком обращении с животным в полицию, правоохранители выехали по указанному адресу. Зоозащитники тоже отправились на место, чтобы разобраться в ситуации самостоятельно. Они записали соответствующее видео, кадры съемки разместили в социальных сетях.

«Полицейский говорил с женой мужика. Очевидцы рассказали, что они это постоянно слышат. Дети на улице слышат, как он бьет собаку на балконе. При полиции жена все отрицает, но ребенок говорит как есть (на видео слышно), что да, бьет собаку этот мужик. У щенка увидели шишку справа на голове. Видно, что пес битый. Полицейские составили протокол. Жена говорит, что это не повторится. Избегала общения, уклонялась от ответов. Жена сказала, что щенок погрыз плинтуса, мол за это и били его. Отдавать собаку не хотят. Говорила, что свозит пса в ветклинику. Но это все слова только при представителях закона. Откуда у них собака появилась? Нашли чью-то потеряшку или заводчик таким продал или отдал? Переслали информацию ребятам, которые занимаются лабрами, чтобы найти заводчика или узнать, чей пес изначально», – говорится в сообщении к видео.

В пресс-службе городского отдела УМВД прокомментировали, что проводится проверка. По ее результатам будет принято решение.