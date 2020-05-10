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сегодня, 08:59 4

В Приамурье уже сделали почти 20 тысяч тестов на коронавирус

В Приамурье уже сделали почти 20 тысяч тестов на коронавирус
Фото: pixabay.com

По состоянию на 9 мая в Амурской области на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проведено 19 641 исследований, в том числе за последние сутки – 1 017. На изоляции по месту жительства находится 716 человек, в изоляторах – 63, в обсерваторе – 12.

В регионе 9 мая было выявлено 12 новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Результаты подтверждены в установленном порядке.

Таким образом, с нарастающим итогом в области выявлено 135 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 23 из которых завершились выздоровлением, 112 – продолжают получать необходимое лечение). Заболевшие – жители Благовещенска (44 человека), Благовещенского района (2 человека), Белогорска (23 человека), Тынды (26 человек), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (4 человека), Свободного (4 человека), Шимановска (12 человек) Прогресса (2 человек), Завитинского района (1 человек), Ивановского района (2 человека), Бурейского района (1 человек), Серышевского района (11 человек).

Общее количество контактных лиц с заболевшими – 779 человек, проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию, сообщает пресс-служба амурского правительства.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • lev4ik

    lev4ik
    2 часа назад

    У Приамурье их сделано в разы больше,брехня в заголовке.

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    не человек протестировано, а тестов заюзано,вот в чем разница, тк на одного минимум 3 делают

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    у Орлова всё меньше шансов на медаль

  • EraDanTi

    EraDanTi
    56 минут назад

    Как выше писал retrogr - на одного человека приходится несколько тестов. Врачей вообще по-идее регулярно должны тестировать, как группу риска. Так скольким НОВЫМ людям в реальности сделали эти тесты? А то как бы не оказалось, что это число где-то около нуля?..

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