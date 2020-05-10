В Приамурье уже сделали почти 20 тысяч тестов на коронавирус

По состоянию на 9 мая в Амурской области на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проведено 19 641 исследований, в том числе за последние сутки – 1 017. На изоляции по месту жительства находится 716 человек, в изоляторах – 63, в обсерваторе – 12.

В регионе 9 мая было выявлено 12 новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Результаты подтверждены в установленном порядке.

Таким образом, с нарастающим итогом в области выявлено 135 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 23 из которых завершились выздоровлением, 112 – продолжают получать необходимое лечение). Заболевшие – жители Благовещенска (44 человека), Благовещенского района (2 человека), Белогорска (23 человека), Тынды (26 человек), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (4 человека), Свободного (4 человека), Шимановска (12 человек) Прогресса (2 человек), Завитинского района (1 человек), Ивановского района (2 человека), Бурейского района (1 человек), Серышевского района (11 человек).

Общее количество контактных лиц с заболевшими – 779 человек, проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию, сообщает пресс-служба амурского правительства.