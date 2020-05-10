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В Приамурье ночью 9 мая спасатели эвакуировали 13 человек (фото)

В Приамурье ночью 9 мая спасатели эвакуировали 13 человек (фото)

9 мая в 00:03 в пожарную часть села Ивановка Ивановского района поступило сообщение о возгорании жилого двухэтажного дома по улице Луговая. На помощь выехала дежурная смена ПЧ-31 противопожарной службы области.

По прибытии пожарные обнаружили сильное задымление в коридоре на втором этаже – горело кресло. Пожарные приступили к тушению мягкой мебели. Звено газодымозащитной службы провели разведку в здании и эвакуировали 13 человек: двух спасли со второго этажа с помощью трехколенной лестницы, еще двоих вывело звено ГЗДС.

Об этом сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ в Инстаграме. «Даже в великий праздник пожарные на боевом дежурстве и готовы прийти на помощь!», – написали спасатели у себя на странице.

В результате возгорания закопчены стены и потолок в коридоре. Квартиры жильцов не пострадали.

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#пожары

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