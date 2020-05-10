В Амурской области танцевальная акция «Рио-Рита» стала кинофлешмобом

Коронавирус не помешал жителям Амурской области принять участие в популярном танцевальном флешмобе «Рио-Рита». В этом году он прошел в Инстаграме, невольно став еще и конкурсом короткометражных историй.

Общественно-культурный центр стал координатором, а танцевальные уроки на своей странице провела студия танца «Траффик». В Инстаграме разместили подробный мастер-класс от руководителя студии Елены Соловьевой.

Чтобы стать участником проекта, нужно было 9 мая «в шесть часов вечера после войны» одеться по моде конца 40-х годов и станцевать легендарный фокстрот. Видеозапись нужно было опубликовать на своих страницах в соцсетях с хэштегом #РиоРитаблг.



Организаторы акции призывали к тому, чтобы в одежде прослеживался стиль 40-х годов: белые носочки и скромные лодочки, цветастые приталенные платья и жакеты, шляпки. Для мужчин — кепки и укороченные куртки. Но многие решили использовать стилизованную военную форму, желая отдать дань юбилею Победы.

Проект в онлайн-режиме неожиданно качественно эволюционировал в географии и формате. Если в прошлые годы танцевальный вечер проходил на площади возле ОКЦ, то благодаря сетевому формату участники смогли выбрать любую площадку и обыграть ее. Пары танцевали в квартирах, во дворах, на улицах. Методический центр Белогорского района, к примеру, снял зарисовку в лесу и на берегу. В студии «Траффик» сняли несколько роликов, к примеру, семья Хиля показала зарисовку «Живая картинка Победы - 1945». Благодаря таким видео «Рио-Рита» стала еще и конкурсом короткометражных историй, где участники продумывали сценарий, режиссуру, одежду, грим и так далее.

Арт-проект «Рио-Рита – радость Победы» включен в федеральный план ключевых мероприятий Года Памяти и Славы. Проект представляет собой локальную культурную реконструкцию городской атмосферы Дня Победы 1945 года.

Основное действие праздника – танцы в городском парке под музыку 30–40-х годов в исполнении военного духового оркестра. Реалистичности событию добавляют аутентичные костюмы, стилизованная торговля мороженым, газировкой и пирожками, воздушные шары, оригинальные фотостенды. Танцы проходят «в шесть часов вечера после войны», позволяя участникам попробовать ощутить радость советского народа в день объявления о победе. Города с востока на запад передают танцевальную эстафету.

Основной символ события – сирень, главный цветок Победы, весны как олицетворение начала новой мирной жизни.