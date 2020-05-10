В Амурской области танцевальная акция «Рио-Рита» стала кинофлешмобом
Коронавирус не помешал жителям Амурской области принять участие в популярном танцевальном флешмобе «Рио-Рита». В этом году он прошел в Инстаграме, невольно став еще и конкурсом короткометражных историй.
Общественно-культурный центр стал координатором, а танцевальные уроки на своей странице провела студия танца «Траффик». В Инстаграме разместили подробный мастер-класс от руководителя студии Елены Соловьевой.
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В третий раз Общественно-культурный центр @okcblag присоединяется к всероссийскому арт-проекту «РиоРита – радость Победы». Как и в прошлые годы в День Победы благовещенцы смогут погрузиться в атмосферу 40-х годов прошлого века, но в этом году через социальные сети. ⭐ Для того, чтобы принять участие в арт-проекте необходимо 9 мая «в шесть часов вечера после войны» опубликовать на своих страницах в социальных сетях видеозапись с танцем «РиоРита» с хэштегом #РиоРитаблг. ⭐ Организаторы арт-проекта напоминают о том, что в одежде должен прослеживаться стиль 40-х годов: белые носочки и скромные лодочки, цветастые приталенные платья и жакеты, шляпки. А для мужчин — кепки и укороченные куртки. ⭐ Подготовку к участию в мероприятии можно начинать уже сейчас - не выходя из дома. Руководитель студии танца «Траффик» ОКЦ Елена Соловьева совместно с воспитанниками подготовили мастер-класс, где подробно рассказали о том, как правильно исполнять танец «РиоРита». Мастер-класс опубликован в сети Инстаграм на странице Общественно-культурного центра (okcblag). 💭 «Это, безусловно, новый опыт. Мы прикладываем все наши силы, чтоб проект в онлайн режиме прошел интересно и привлек как можно больше участников. Конечно, самое активное участие в мероприятии примут наши хореографические коллективы: «Траффик», «Александрия», «Татьяна», но мы призываем всех благовещенцев не остаться в стороне и присоединиться к нам», - рассказала генеральный директор Общественно-культурного центра Надежда Багрова. #Благовещенск #СтолицаПриамурья #КультураБлаговещенска #окц
Чтобы стать участником проекта, нужно было 9 мая «в шесть часов вечера после войны» одеться по моде конца 40-х годов и станцевать легендарный фокстрот. Видеозапись нужно было опубликовать на своих страницах в соцсетях с хэштегом #РиоРитаблг.
Организаторы акции призывали к тому, чтобы в одежде прослеживался стиль 40-х годов: белые носочки и скромные лодочки, цветастые приталенные платья и жакеты, шляпки. Для мужчин — кепки и укороченные куртки. Но многие решили использовать стилизованную военную форму, желая отдать дань юбилею Победы.
Проект в онлайн-режиме неожиданно качественно эволюционировал в географии и формате. Если в прошлые годы танцевальный вечер проходил на площади возле ОКЦ, то благодаря сетевому формату участники смогли выбрать любую площадку и обыграть ее. Пары танцевали в квартирах, во дворах, на улицах. Методический центр Белогорского района, к примеру, снял зарисовку в лесу и на берегу. В студии «Траффик» сняли несколько роликов, к примеру, семья Хиля показала зарисовку «Живая картинка Победы - 1945». Благодаря таким видео «Рио-Рита» стала еще и конкурсом короткометражных историй, где участники продумывали сценарий, режиссуру, одежду, грим и так далее.
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Наша Ксения Хиля вместе с мамой и папой приняла участие в новом формате проведения акции #РиоРитарадостьпобеды @okcblag.Мама Ксении создала ролик "Живая картинка Победы - 1945". #Я_выбираю_Траффик #когдамывместениктонекруче #траффик_дети #траффикнадому #траффик_победители #трвф#РиоРитаблг #окц #виде #деньпобеды
Арт-проект «Рио-Рита – радость Победы» включен в федеральный план ключевых мероприятий Года Памяти и Славы. Проект представляет собой локальную культурную реконструкцию городской атмосферы Дня Победы 1945 года.
Основное действие праздника – танцы в городском парке под музыку 30–40-х годов в исполнении военного духового оркестра. Реалистичности событию добавляют аутентичные костюмы, стилизованная торговля мороженым, газировкой и пирожками, воздушные шары, оригинальные фотостенды. Танцы проходят «в шесть часов вечера после войны», позволяя участникам попробовать ощутить радость советского народа в день объявления о победе. Города с востока на запад передают танцевальную эстафету.
Основной символ события – сирень, главный цветок Победы, весны как олицетворение начала новой мирной жизни.
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