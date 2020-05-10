Минздрав предложил перенести ЕГЭ

Глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал перенести Единый госэкзамен на август или сентябрь из-за коронавируса. Рособрнадзор рассматривает возможность переноса ЕГЭ на август и проведения его только для тех, кто собирается поступать в вуз, сообщила пресс-служба ведомства. Аттестаты же выдадут на основании годовых отметок.

В Минобрнауки, в свою очередь, заявили, что вузы готовы зачислить поступающих в максимально короткие сроки, чтобы начать учебный год с 1 сентября.

Документы на поступление будут приниматься онлайн. В тех случаях, когда правила требуют очного присутствия абитуриента на экзамене, учебные заведения готовятся принимать экзамены в дистанционном формате.

Ассоциация «Глобальные университеты» также предлагает провести Единый госэкзамен в конце июля — начале августа только для тех, кто собирается учиться дальше, а аттестаты выдать на основе школьных оценок.

«Отмена ЕГЭ и замещение его неопределенными, непривычными и непонятными людям правилами приема в вузы, даже в условиях пандемии, приведет к гораздо большей несправедливости, к гораздо большему социальному раздражению, чем его сохранение», — говорится в заявлении.

По мнению ассоциации, зачисление в вузы на основе школьных оценок невозможно в принципе: в таком случае у половины абитуриентов может оказаться одинаковая сумма баллов — 15 из 15 возможных, а это подорвет объективные основы отбора при поступлении.

Прием документов, конкурсную процедуру и зачисление ассоциация предлагает провести с 15 августа по 1 сентября в дистанционном режиме, а прием на платные места проводить до 1 октября.

В таком случае первокурсники смогут приступить к занятиям не позже 10 сентября, добавили в ассоциации, сообщает РИА Новости.