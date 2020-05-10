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Выбор читателей за 9 мая

Выбор читателей за 9 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 9 мая.

В День Победы над городами Амурской области прошел авиапарад ВВО (видео)

Над Благовещенском и Белогорском в День Победы впервые прошел авиапарад. Жители увидели пролет четырех многоцелевых сверхманёвренных истребителей Су-35С Восточного военного округа. Также в Благовещенске наблюдатели сообщили, что пролетел один вертолет.

В Благовещенске на тротуаре обнаружено тело мужчины

В полицию Благовещенска ближе к вечеру 9 мая поступило сообщение о том, что на тротуаре в районе перекрестка улиц 50 лет Октября и Конной обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Полицию вызвали прохожие.

В Приамурье 9 мая подтверждено 12 новых случаев COVID-19

По состоянию на 9 мая в Амурской области выявлено 12 новых случаев коронавируса, из них в Благовещенске 3 случая, в Тынде - 1, Шимановске - 7, в поселке Магдагачи - 1.

Китай поздравил Россию с 75-летием Великой Победы гигантской открыткой

Город Хэйхэ провинции Хэйлунцзян поздравил соседний Благовещенск с Днем Великой Победы огромной неоновой проекцией. Надпись «75 Победа!» разместилась на колесе обозрения, которое установлено на китайском берегу Амура. Площадь его «полотна» составляет 5 000 квадратных метров.

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