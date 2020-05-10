Гороскоп 10 мая: Рыбам необходимо отпустить ситуацию, а Ракам напомнят об обещании

Восход Солнца: 04:49

Заход Солнца: 20:02

Солнце в Тельце.

Овен. Даже если ситуация приобретет очертания критической и Вам придется бороться не только за свои интересы, сохраняйте самообладание, чтобы выйти победителем. Не следует сегодня ни с кем конфликтовать, обстоятельства сложатся таким образом, что Вы окажетесь на стороне проигравших.

Телец. Высокий творческий потенциал позволит Тельцам создать сегодня что-то уникальное. Главное, не лениться! Настройтесь на философский лад и неприятности воспринимайте критически, они подскажут, где Вы совершили ошибку и как ее исправить без ущерба для дела.

Близнецы. День может быть не самым приятным, однако любые неприятности Близнецы должны принимать стоически, где-то рядом конкуренты поджидают. Не бойтесь показать свою зависимость от любимого человека, это не сделает Вас слабым.

Рак. Сегодня Ракам могут напомнить об обещании, которое было дано несколько лет назад. Отреагируйте спокойно, но не переводите разговор в шутку. Вам станет значительно легче жить, если сумеете оставить обиды прошлого во вчерашнем дне.

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Лев. Ваше физическое состояние зависит от эмоционального комфорта, избегайте стрессов, чтобы почувствовать себя счастливым. Придерживайтесь ориентиров, намеченных ранее, не позволяйте окружающим сбить вас с пути!

Дева. Уровень дохода возрастает, Вы можете позволить себе больше. Можете смело браться за решение жилищных вопросов, инвестирование будет удачным, не бойтесь идей, положитесь на интуицию.

Весы. Вам нужен отдых, Вы получите удовольствие от легкомысленных забав и интересных предприятий. Оставьте рутину и суету в прошлом дне, вы заслужили это! Астрологи советуют обсудить свои планы с единомышленниками или людьми, чьему мнению Вы доверяете, и только потом приступать к реализации.

Скорпион. Чтобы планы были реализованы, придется долго и упорно работать, готовы? День будет продуктивным, если Вы не только составите план действий на следующие сутки, но и будете его придерживаться.

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Стрелец. Дела займут Вас на целый день, придется решать многие проблемы, которые появились совершенно внезапно. Настройтесь на длительное ожидание, вероятно, утомительное, но необходимое.

Козерог. Реализуйте себя прежде всего в творческой деятельности, а также в финансах на работе. День хорошо подходит для совместной работы, разработки стратегии, планирования. Не бойтесь делиться своими мыслями с коллегами, они Вас поддержат.

Водолей. Вселенная дает Водолеям уникальный шанс избавиться от того, что мешает Вам двигаться вперед. Звезды советуют обойтись без экспериментов, используйте известные методики.

Рыбы. С деньгами в этот период все будет достаточно неплохо, если Вы немного умерите свои аппетиты и не будете ходить на шоппинг каждый день. Астрологи советуют Вам простить человека, обидевшего Вас. Отпустите ситуацию, станет легче.

Астролог: Вальдемар Небоходцев