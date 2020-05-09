На стройплощадке ГПЗ к Дню Победы сделали «живую» открытку

На строительной площадке Амурского газоперерабатывающего завода ко Дню Победы создали «живую» открытку. Около ста рабочих выстроились в надпись «9 мая!». Фото-поздравление разлетелось по социальным сетям.

Что интересно, форма, в которую одеты рабочие, оранжево-черного цвета, и напоминает цвета георгиевской ленты.

«Сегодня возведение одного крупнейших газоперерабатывающих предприятий мира ведется в режиме "закрытого контура", но многонациональный коллектив строителей поздравляет всех с нашим общим Праздником Победы!», – добавили на Амурском ГПЗ.