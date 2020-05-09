Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 21:35 0

На стройплощадке ГПЗ к Дню Победы сделали «живую» открытку

На стройплощадке ГПЗ к Дню Победы сделали «живую» открытку

На строительной площадке Амурского газоперерабатывающего завода ко Дню Победы создали «живую» открытку. Около ста рабочих выстроились в надпись «9 мая!». Фото-поздравление разлетелось по социальным сетям.

Что интересно, форма, в которую одеты рабочие, оранжево-черного цвета, и напоминает цвета георгиевской ленты.

«Сегодня возведение одного крупнейших газоперерабатывающих предприятий мира ведется в режиме "закрытого контура", но многонациональный коллектив строителей поздравляет всех с нашим общим Праздником Победы!», – добавили на Амурском ГПЗ.

Просмотров всего: 119

#память #праздники

распечатать


Общество

Фонари и свечи в окнах в День Победы зажгли 3,5 тысячи благовещенцев (видео)
Общество

На Амурском ГПЗ почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Культура

Ко Дню Победы в городах и сёлах Приамурья привели в порядок памятники воинам-амурцам
Общество 4

9 мая в 21:50 амурчан призывают зажечь свечи на окнах в память о героях войны
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь