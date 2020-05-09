Фонари и свечи в окнах в День Победы зажгли 3,5 тысячи благовещенцев (видео)

Масштабной акцией Фонарики Победы завершился праздник 9 Мая в Благовещенске. В 21:50 в разных районах города было зажжено в общей сложности 3,5 тысячи фонариков и свечей в окнах.

Участники акции зажигали огни, делали фото и публиковали в Инстаграм с хэштегом акции.

В 21:45 в Благовещенске во двор дома по улице Фрунзе, 91 поддержать патриотический дух горожан приехала машина с аудиосистемой, благодаря которой в Благовещенске проходила акция «Музыка Победы». Жильцы услышали несколько песен военных лет, в том числе «День Победы». А около 22 часов местные жители зажгли «фонарики» у своих окон в знак единения, памяти и благодарности участникам войны и труженикам тыла.

К акции присоединились и жители других районов Благовещенска. По подсчетам организаторов, всего около 3,5 тысяч человек. Горожане использовали разные источники света – свечи, бытовые фонарики, фонарики смартфонов.