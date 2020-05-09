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На Амурском ГПЗ почтили память погибших в Великой Отечественной войне

На Амурском ГПЗ почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В Свободном сотрудники компании «Газпром переработка Благовещенск» возложили цветы к мемориалу воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Так делегация работников Амурского ГПЗ во главе с генеральным директором Юрием Лебедевым отдали дань памяти и уважения защитникам Отечества.

«Мы чтим память всех, кто доблестно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу. Мы бережно храним память о подвигах и стойкости героев. Низкий поклон тому великому поколению за нашу возможность жить, трудиться и строить новые заводы в современной России», – подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром переработка Благовещенск» Юрий Лебедев.

Возложение цветов прошло при строгом соблюдении мер безопасности, предусмотренных в настоящий момент.

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#память #праздники

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