Благовещенская рок-группа ко Дню Победы записала необычное прочтение Высоцкого

Благовещенская рок-группа My Bipolar Games к 75-летию Победы составила необычное прочтение песни на слова Владимира Высоцкого «Чёрные бушлаты». В современной подаче был записан видеоклип, смонтированный с кадрами архивной военной хроники.

«Чёрные бушлаты» — песня Владимира Высоцкого, посвящённая евпаторийскому десанту. Евпаторийский десант — тактический морской десант советских войск, высаженный 5 января 1942 года в Евпатории с целью отвлечения вражеских сил от осажденного Севастополя и с Керченского полуострова. Почти все участники десанта погибли.

«У меня прадед погиб на Курской дуге, а второй в Великую Отечественную возил хлеб на полуторке по "Дороге Жизни" в осажденный Ленинград. Звали его Симоненко Петр, а отчества не помню. Прадед по отцовской линии», - рассказал Сергей Мороз свою семейную историю.

Дмитрий Панков о своём предке-ветеране рассказал: «У меня прадед по материнской линии Иван Митрофанович Терехов в декабре 1941 призван в Зее. Дошел до Берлина, потом перебросили в Китай на добивание японца, потом только домой, в обычную жизнь».

У других музыкантов - тоже свои истории, свои ветераны.

«Клип создавался предельно спонтанно - из всей военной или сразу послевоенной бардовской поэзии ближе всего по духу оказался именно Владимир Высоцкий. В этом группа была единогласна. По поводу выбора конкретной песни шли споры, но в итоге решающим стало мнение вокалиста. Постарались сделать в духе Высоцкого, но современно - жёстко, хлёстко, без сглаживания углов», - рассказали музыканты.

9 мая для группы MBG не только день памяти но и скорби. Музыканты подчеркивают, что своей песней они хотят почтить память тех, кто не вернулся с войны, и сказать большое спасибо, что подарили нам мир.

«Надеемся нашему поколению и всем последующим не доведется познать всю тяжесть, горе и боль войны. В наше нелегкое время мы хотим донести людям всю бессмысленность и ужас войны. В надежде, что больше не повторятся ошибки прошлого. И человечество навсегда запомнит этот кровавый урок. Клип был смонтирован с кадрами архивной военной хроники, где заснята гибель советских солдат в бою», - поясняют музыканты.

Рок-группа My Bipolar Games была образована летом 2019 года. Направление - панк-рок и металл, смежное.

В составе группы: вокалист, гитарист Алексей Богомазов, гитарист Никита Чапаев, бас-гитарист Сергей Мороз, барабанщик Дмитрий Панков.