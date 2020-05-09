Ко Дню Победы в городах и сёлах Приамурья привели в порядок памятники воинам-амурцам

В Приамурье ремонтируют и благоустраивают территории 205 памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года. На это из бюджетов муниципальных образований направлено более 17 миллионов рублей. На территории региона 386 таких памятников.

В столице Приамурья специалисты отреставрировали мемориальный ансамбль на площади Победы, бронекатер на набережной реки Амур, к концу мая отремонтируют памятник героям-танкистам в Моховой Пади. На это из городского бюджета потратили более 2,7 миллионов рублей.



В Октябрьском районе на текущий ремонт памятников в этом году потратили более 42 тысяч рублей. В 2019 году за счет региональной субсидии на условиях софинансирования из местного бюджета капитально отремонтировали 4 памятника, посвященных событиям Великой Отечественной войны – в п. Восточный, с. Переясловка, с. Песчаноозерка, а также памятник воинам-землякам на центральной площади с. Екатеринославка с обустройством прилегающей территории.



На сегодняшний день на территории Октябрьского района расположено 38 памятников истории и культуры. Капитального ремонта они не требуют, так как в период 2017-2019 гг. было капитально отремонтировано 9 памятников.



В Тындинском районе привели в порядок памятники в с.Уркан, п. Тутаул, п. Могот, с. Усть-Нюкжа. На эти цели потратили 277 тысяч рублей из бюджетов сельских советов. В ходе ремонта памятники покрасили, обновили ограждения и установили стойки с цепями вокруг территории памятника. В с. Усть-Нюкжа более масштабные работы: здесь зальют цементные дорожки, установят мраморные плиты и цветники из камня, а также осветят территорию.



Свободненский район подготовил памятники к празднованию 75-летия Великой Победы ещё в прошлом году. Тогда их отремонтировали в 6 сёлах Свободненского района. Стоимость работ составила почти 650 тысяч рублей. Из них 600 тысяч – средства благотворительности, выделенные на ремонт памятников в сёлах Амурским ГХК. Остальное – средства районного и местного бюджетов. В этом году продолжатся работы по благоустройству памятников в селах Семёновка и Глухари в рамках «инициативного бюджетирования». Так, в Семёновке установят стелу погибшим в годы Великой Отечественной войны и благоустроят прилегающую к ней территорию. А в Глухарях планируется обустройство места массового отдыха «Сквер памяти».



В Константиновском районе обновят памятники, посвящённые Великой Отечественной войне, в сёлах Константиновка, Ключи, Семидомка, Орловка, Новопетровка, Нижняя Полтавка, Новотроицкое, Зеньковка, Крестовоздвиженка, Верхний Уртуй, Верхняя Полтавка и Коврижка. Монументы покрасят, облицуют керамическими и гранитными плитами. Территорию, прилегающую к ним, благоустроят.



В Михайловском районе находятся 15 памятников воинам – землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В сёлах Калинино, Дубовое, Поярково, Воскресеновка, Чесноково провели их косметический ремонт и привели в порядок прилегающую территорию. На эти цели потратили 50 тысяч рублей.



На территории Благовещенского района расположены 23 памятника, увековечивающих память односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Все они покрашены в преддверии Дня Победы. В этом году на косметический ремонт памятников потратили 35 тысяч рублей. В 2019 году были отремонтированы памятники, изготовлены новые таблички и благоустроены территории вокруг них в селах Грибское и Бибиково.



В Зейском районе в год 75-летия Великой Победы отреставрируют 5 памятников и обелисков в сёлах Овсянка, Сосновый Бор, Юбилейное, Ивановка. Средства на реконструкцию памятников заложены в бюджетах сельсоветов, общая сумма составит около 800 тысяч рублей.



На территории Завитинского района расположено 7 памятников, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны. В этом году за счет средств местного бюджета поселений косметические ремонты памятников будут проведены в селах Антоновка, Болдыревка, Албазинка, Белый Яр, городе Завитинск на общую сумму 175 тысяч рублей. В прошлом году за счет средств областной субсидии при софинансировании местных бюджетов отремонтированы памятник воинам – землякам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Парке Победы в городе Завитинске и мемориал в честь односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны в селе Куприяновка.



В Сковородинском районе реконструировали и благоустроили Братскую могилу пограничников в селе Игнашино. За счет средств районного бюджета и бюджета муниципальных образований района будут проведены работы по благоустройству памятников воинам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на общую сумму 200 000 рублей.



Всего в Приамурье ремонтируют и благоустраивают территории 205 памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и



войны с Японией (1945 г.). На это из бюджетов муниципальных образований направлено более 17 миллионов рублей. На территории региона 386 таких памятников.



Подготовительная работа началась еще в 2018 году – была собрана потребность муниципальных образований области на ремонт объектов, увековечивающих память амурчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Из бюджета области в 2019 году были предоставлены субсидии бюджетам 53 муниципальных образований на софинансирование расходов на мероприятия по сохранению 68 памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и (или) войны с Японией 1945 года в сумме 53,8 миллионов рублей.



Кроме этого, по соглашению с Минобороны России получены средства федерального бюджета в сумме 1,86 миллионов рублей на благоустройство территорий воинских захоронений периода войны с Японией 1945 года. С учетом софинансирования областного и местных бюджетов общая сумма средств составила 2,3 миллиона рублей, на которые выполняется благоустройство воинских захоронений в с.Игнашино Сковородинского района, с.Буссе Свободненского района, с.Березовка Ивановского района, с.Тамбовка Тамбовского района.