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9 мая в 21:50 амурчан призывают зажечь свечи на окнах в память о героях войны

9 мая в 21:50 амурчан призывают зажечь свечи на окнах в память о героях войны

Жителей Амурской области приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Фонарики Победы». Для этого 9 мая в 21:50 нужно зажечь в окнах квартир и домов фонари или свечи.

Организаторы акции просят всех принять участие в честь храбрости и стойкости тех, кто сражался за мирное небо.

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#фонарикипобеды Сегодня Россия отмечает 75-летие Великой Победы, и несмотря на то, что мы не сможем отпраздновать этот важный день общим весельем в центре города, мы можем сделать что-то важное все вместе: Невьянский городской округ присоединяется к всероссийской акции #Фонарики_Победы – включайте, в честь храбрости и стойкости тех, кто сражался за наше мирное небо, в окнах квартир и домов фонарики в 21:50. Герои остаются с нами, пока мы помним о них!

Публикация от Olga (@olga_koruykova)

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#история #культура #память #праздники

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