9 мая в 21:50 амурчан призывают зажечь свечи на окнах в память о героях войны

Жителей Амурской области приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Фонарики Победы». Для этого 9 мая в 21:50 нужно зажечь в окнах квартир и домов фонари или свечи.

Просмотров всего: 187

#история #культура #память #праздники

распечатать

Наталья Наделяева