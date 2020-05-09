9 мая в 21:50 амурчан призывают зажечь свечи на окнах в память о героях войны
Жителей Амурской области приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Фонарики Победы». Для этого 9 мая в 21:50 нужно зажечь в окнах квартир и домов фонари или свечи.
Организаторы акции просят всех принять участие в честь храбрости и стойкости тех, кто сражался за мирное небо.
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#фонарикипобеды Сегодня Россия отмечает 75-летие Великой Победы, и несмотря на то, что мы не сможем отпраздновать этот важный день общим весельем в центре города, мы можем сделать что-то важное все вместе: Невьянский городской округ присоединяется к всероссийской акции #Фонарики_Победы – включайте, в честь храбрости и стойкости тех, кто сражался за наше мирное небо, в окнах квартир и домов фонарики в 21:50. Герои остаются с нами, пока мы помним о них!
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