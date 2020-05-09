В Благовещенске в День Победы прошел парад сторожевых кораблей

В День Победы, 9 мая по реке Амур вдоль государственной границы торжественно прошли корабли береговой охраны пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

Жители и гости Благовещенска в День Победы увидели речной парад на Амуре. Открыли торжественное прохождение суда на воздушной подушке. Ядром колонны стали семь пограничных сторожевых кораблей, за ними последовали 20 катеров. Пограничники прошли по фарватеру, по которому здесь пролегает граница с Китаем. Наблюдать за масштабным действием могли и жители соседнего с Благовещенском города Хэйхе.

Во время прохождения члены экипажа торжественно выстроились на палубах. С кораблей пускали сигнальные ракеты и подавали гудки.