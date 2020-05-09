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сегодня, 19:23 7

Владимир Путин пообещал отметить юбилей Победы «широко и достойно»

Владимир Путин пообещал отметить юбилей Победы «широко и достойно»
Фото: russian.rt

В обращении к россиянам Путин пообещал, что юбилей Победы будет отмечен достойно, с главным парадом на Красной площади и маршем «Бессмертного полка». Перед тем как поздравить россиян, он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Амур.инфо приводит полный текст президентского обращения.

«Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник, мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно. Все вместе. Духовное, нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему — священным.

Вспоминаем тех, кого уже нет с нами, с любовью вглядываемся в их лица на фотографиях разных лет. Желаем долгих лет жизни нашим ветеранам. Преклоняемся перед великим поколением победителей. Мы отдаем дань бесконечного признания великому жертвенному подвигу советского народа, людям разным национальностей, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу.

Время не властно перед их мужеством, единством, достоинством и поистине стальной силой духа. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Объявляется Минута молчания.

Друзья, 75 лет прошло как закончилась Великая Отечественная война, мы обязательно, как обычно, широко и торжественно отметим юбилейную дату. Сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу.

Будет и наш главный парад на Красной площади. И народный марш «Бессмертного полка», марш нашей благодарной памяти, неразрывной кровной живой связи между поколениями. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе. С праздником вас, с Днем Победы. Ура!»

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#история #память #праздники

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Комментарии
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  • mm_Елена Александрова

    mm_Елена Александрова
    1 час назад

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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    42 минуты назад

    А мне кажется на заднем плане у Владимира Владимировича отклеился ус вывалился кирпич...

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    36 минут назад

    С кремлёвской стены. Гнать надо таких операторов и пресс-службу в дворники или грузчики на мелкооптовый склад.

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    34 минуты назад

    Когда я смотрю телепередачи благословенных государственных телеканалов, то создается стойкое впечатление, что Берлин в 1945 году брал именно В.В. Путин.

    Храни вас всех Господь.

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    31 минута назад

    А кирпич и правда отвалился что-ли. Турки клали, наверное. Наши союзники в ВОВ. Берлин брали вместе и Будапешт. Знаменитый 2-й Турецкий фронт.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    25 минут назад

    Прекрасное далеко

    А кирпич и правда отвалился что-ли. Турки клали, наверное. Наши союзники в ВОВ. Берлин брали вместе и Будапешт. Знаменитый 2-й Турецкий фронт.



    Турки проститутками были в ВОВ. Нагинали их и немцы и англичане. В итоге объявили войну Германии накануне её поражения.

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    16 минут назад

    Вы просто учились по старым учебникам. Сейчас все по-другому, как выяснилось.

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