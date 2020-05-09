Владимир Путин пообещал отметить юбилей Победы «широко и достойно»

В обращении к россиянам Путин пообещал, что юбилей Победы будет отмечен достойно, с главным парадом на Красной площади и маршем «Бессмертного полка». Перед тем как поздравить россиян, он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Амур.инфо приводит полный текст президентского обращения.

«Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник, мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно. Все вместе. Духовное, нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему — священным.

Вспоминаем тех, кого уже нет с нами, с любовью вглядываемся в их лица на фотографиях разных лет. Желаем долгих лет жизни нашим ветеранам. Преклоняемся перед великим поколением победителей. Мы отдаем дань бесконечного признания великому жертвенному подвигу советского народа, людям разным национальностей, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу.

Время не властно перед их мужеством, единством, достоинством и поистине стальной силой духа. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Объявляется Минута молчания.

Друзья, 75 лет прошло как закончилась Великая Отечественная война, мы обязательно, как обычно, широко и торжественно отметим юбилейную дату. Сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу.

Будет и наш главный парад на Красной площади. И народный марш «Бессмертного полка», марш нашей благодарной памяти, неразрывной кровной живой связи между поколениями. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе. С праздником вас, с Днем Победы. Ура!»