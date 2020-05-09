Автопробеги, флаги, песни во дворах: Благовещенск отмечает день Победы

Благовещенск празднует 75-летие Великой Победы. Одновременно проходит несколько праздничных акций, которые не нарушают противоэпидемические правила. Главным событием стала акция «Песня Победы», которая проводится в рамках всероссийского проекта «Поем двором».

В Благовещенске участники Великой Отечественной войны принимали поздравления с 75-летием Великой Победы, оставаясь дома. Во дворы 28 домов, где живут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, в полдень 9 мая приехали артисты Городского дома культуры, Общественно-культурного центра, различных коллективов города, чтобы спеть песни Победы.





Во время каждого небольшого концерта вокалисты исполняли «День Победы», а также песню — по желанию ветерана. В их числе — «Смуглянка», «Катюша», «Три танкиста», «На побывку едет» и другие. Фронтовики приветствовали артистов и волонтеров у себя на балконах или у окон. Поддержать вокалистов вышли жители ближайших домов — многие подпевали и аплодировали.



«Это огромная честь для меня и для всех моих коллег, кто сегодня имел возможность исполнить песни для наших дорогих ветеранов», — сказала Анастасия Карабухина, руководитель ансамбля «Казачья песня» городского дома культуры. Анастасия подарила участнику войны Алексею Васильевичу Павленко песню из репертуара Людмилы Зыкиной «На побывку едет».



Акция «Песня Победы» проводится в рамках всероссийского проекта «Поем двором», сообщает администрация Благовещенска.

Также в Благовещенске были замечены праздничные колонны автомобилей, украшенные красными знаменами. В формате онлайн проводится акция «Бессмертный полк», но некоторые горожане не выдерживают и выходят на улицы со штендерами, на которых размещены портреты ветеранов.

Во дворе по улице Горького, 130 жители организовали свой Бессмертный полк. Установили щит, на который разместили штендеры с фотографиями ветеранов. Здесь же провели конкурс рисунков.

Жители дома по улице Ленина, 176/2 организовали стену памяти ветеранов.

«Наша экспозиция посвящена Бессмертному полку. У многих соседей были готовые портреты, все готовились к шествию. Многие принесли документы прошлых лет. Все подходят, восхищаются, особенно молодежь. Это важно в воспитательном плане», - рассказала жительница дома Виктория Бодиева.

Все учреждения культуры, многие другие организации, горожане присоединились к Всероссийской акции «Флаги России. 9 мая»: балконы домов, окна учреждений украшены цветами российского триколора. Многие украсили окна своих домов рисунками с тематикой ко Дню Победы и словами благодарности ветеранам в рамках проекта «#Окна_Победы».