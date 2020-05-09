В Приамурье 9 мая подтверждено 12 новых случаев COVID-19

По состоянию на 9 мая в Амурской области выявлено 12 новых случаев коронавируса, из них в Благовещенске 3 случая, в Тынде - 1, Шимановске - 7, в поселке Магдагачи - 1.

Всего на сегодняшний день с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 135 случаев коронавирусной инфекции, из них в Благовещенске выявлено 44 случая коронавируса, в Тынде – 26, в Белогорске – 23, в Шимановске – 12, в Серышевском районе (село Тавричанка – 7, Бочкаревка – 1, Томское - 3) – 11, в Свободном – 4, в поселке Магдагачи – 4 , в Зее – 3, в пгт. Прогресс – 2, в Благовещенском районе – 2, в Ивановском районе (село Крещеновка) - 2, в Бурейском районе (поселок Талакан) – 1, в Завитинском районе (село Успеновка) - 1.

Пневмония зарегистрирована у 38,5 % заболевших, бессимптомная форма – у 37,8 %, в форме ОРВИ болезнь протекает у 23,7 %. По итогам доклада полпреду в ДФО Юрию Трутневу сообщалось, что на аппарате искусственной вентиляции находится один больной.

Летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 37,8 %.

23 человек выписаны из стационара с выздоровлением. 112 заболевших продолжают получать необходимое лечение.

По результатам проведённых эпидемиологических расследований установлено, что в 51% случаев заражение произошло в семье и близком окружении, в 49% - за пределами Амурской области и в пути следования преимущественно железнодорожным транспортом.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 759 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 697 человек, в изоляторах – 62 человек.