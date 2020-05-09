С 12 мая регионам предложено поэтапно выходить из ограничений по коронавирусу

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел очередное совещание по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Дальнего Востока и оказанию мер поддержки предпринимателям. Снятие ограничительных мер не должно быть поспешным, цена ошибки – здоровье и жизни людей, считает полпред.

Основными вопросами стали обеспеченность Дальнего Востока средствами профилактики и защиты от коронавирусной инфекции, координация действий по борьбе с коронавирусом в регионах ДФО, обсуждались предложения по возможному снятию ограничительных мер.



«Федеральный центр оказывает поддержку регионам Дальнего Востока в борьбе с коронавирусом. Уже приняты решения о выделении регионам ДФО более 18 млрд рублей. Кроме того, за счет средств Фонда развития Дальнего Востока и Арктики и крупнейших компаний более 950 млн рублей направлены на закупку средств индивидуальной защиты для врачей, из них 300 млн рублей предоставлено в виде прямой финансовой помощи пяти наиболее нуждающимся регионам – Забайкалью, Бурятии, Камчатке, Магаданской области, ЕАО», - отметил Юрий Трутнев.



Рассматривалось укомплектование регионов средствами защиты и профилактики борьбы с коронавирусной инфекцией. Недостаточный уровень обеспеченности по койко-местам с аппаратами ИВЛ зафиксирован в Забайкалье, Хабаровском крае, Амурской области. Отмечена необходимость в обеспечении в полном объеме медучреждений ДФО квалифицированным медицинским персоналом.



Медицинские средства и оборудование поступают на Дальний Восток по линии Минздрава России и Минпромторга России. Идут поставки за счет внебюджетных средств по линии Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ). Фонд уже передал в регионы 82 тысячи защитных костюмов. Поставки продолжаются. Еще 200 тысяч комбинезонов дальневосточные врачи получат в течение мая. Кроме того, через неделю ФРДВ доставит на Дальний Восток 108 тысяч защитных очков. Во второй половине мая в ДФО поступят 204 тысяч респираторов.



По итогам совещания Юрий Трутнев поручил ФРДВ совместно с Минпромторгом России обеспечить оперативную поставку дополнительных средств индивидуальной защиты (респираторов и защитных очков) в целях покрытия их дефицита в Забайкальском крае. По словам гендиректора ФРДВ Алексея Чекункова, в рамках реализуемой фондом программы помощи Дальнему Востоку будет профинансирована срочная поставка необходимых медсредств по линии Минпромторга России.



До 15 мая Минздраву России поручено дополнительно рассмотреть и при необходимости скорректировать графики поставок лекарств в дальневосточные регионы, обеспечив их достаточное количество для лечения заболевших коронавирусной инфекцией.



Обсуждались предложения по возможному поэтапному снятию ограничительных мер. Вице-премьер напомнил главам регионов о прошедшем под руководством Президента РФ Владимира Путина совещании с руководителями субъектов РФ по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции. По итогам совещания глава государства поручил Правительству РФ, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета подготовить для регионов рекомендации с параметрами последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и её устойчивого прогноза. «Снятие ограничительных мер не должно быть поспешным. Все действия нужно выверить с тем, чтобы не допустить отката по росту заболеваемости назад. Цена ошибки – здоровье и жизни людей», - заметил Юрий Трутнев.



По данным Роспотребнадзора, на территории ДФО по состоянию на 7 мая зарегистрировано 3463 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, показатель заболеваемости составляет от 6,34 на 100 тысяч населения в Сахалинской области до 111,06 в Камчатском крае, что ниже среднестатистического показателя (120,6 на 100 тысяч населения). Недельные темпы прироста заболеваемости регионов ДФО в целом ниже среднероссийских показателей, однако превышение среднероссийских показателей (6,8%) наблюдается в Бурятии (10,9%) и Якутии (10,6%). В субъектах ДФО развернуто 73 учреждения для непрерывного медицинского наблюдения на 6554 места, где фактически размещено 2717 человек, а также выделено 62 резервных медицинских учреждения на 2802 места. По информации территориальных органов Роспотребнадзора, в 10 дальневосточных регионах (кроме Чукотского автономного округа) введен масочный режим.



Во всех субъектах ДФО проводятся активные консультации с представителями бизнес-сообщества по вопросу снятия режима ограничения. С учетом специфики регионов ДФО в настоящее время функционируют отрасли оборонно-промышленного, строительного и горнодобывающего комплекса, а также рыбопромысловые компании (сезон лососевой путины).



Аппарату полномочного представителя Президента РФ в ДФО поручено доложить об эффективности принятых дальневосточными регионами мер по соблюдению режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а также о степени соблюдения такого режима гражданами и организациями.



Роспотребнадзору совместно с главами регионов поручено проработать порядок и механизм поэтапного выхода из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, с учётом необходимости безукоснительного соблюдения приоритета безопасности жизни и здоровья граждан.



Для справки: Сейчас в Амурской области в инфекционных госпиталях в наличии 83 аппарата ИВЛ. В настоящее время на аппарате искусственной вентиляции находится один больной. Таким образом срочной потребности в поставках этого оборудования в области нет. Тем не менее по стандарту, рекомендованному Минздравом РФ, в инфекционных госпиталях региона должно быть 139 аппаратов ИВЛ. Все недостающие на сегодняшний день аппараты законтрактованы, предварительная оплата внесена, поступление оборудования ожидается в ближайшее время. Поставки по линии Минпромторга будут идти согласно графика, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.